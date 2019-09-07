Аистёнок, цирк и ослик&#8230; на колесах: парад колясок прошёл в День города в Бердске
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Аистёнок, цирк и ослик&#8230; на колесах: парад колясок прошёл в День города в Бердске

7:02:399/7/2019
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С утра до вечера возле ДК «Родина» проходит праздничная программа, посвященная дню рождения любимого города.

Одним из самых красочных мероприятий стал Парад колясок, где все желающие смогли проявить свои творческие способности, воплотить в жизнь яркие фантазии, а главное провести время весело и с пользой.

Перед жюри и бердчанами «продефилировали» коляски всевозможных форм, цветов, размеров и видов. Нина Суховерова подготовила на конкурс сразу две коляски – Baby born и БТРчик. Перед публикой в них прокатились полуторогодовалая Ева и Лёнечка, недавно отметивший 1 месяц со дня своего рождения.

Ирина Некипелова и Светлана Седина вспомнили старый добрый фильм «Кавказская пленница», смастерив для своих ребятишек — 11 месячного Романа и двухлетней Ксении, транспортные средства с одноименным названием. Первая коляска, благодаря стараниям мамы, превратилась в ослика, вторая – в машину, на которой за спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей Ниной гонялись Трус, Балбес и Бывалый.

Дмитрий и Дарья Пашкины, а также Наталья Байцук использовали в оформлении колясок своих детей морскую тематику; коляска Милены Корсаковой, которой тоже всего месяц от роду напоминала аиста, который, судя по всему, и принес малышку родителям. А вот трехмесячная Сара въехала на площадь на «скорой помощи», которую ей смастерила мама Житаргуль Кудабердинова.

Оценив оригинальность идеи, качество исполнения, комфортность коляски для малыша и ее яркость, жюри так и не смогло выбрать лучшую работу. Победителями стали все участники, которым вручили подарки от спонсоров и организаторов парада колясок.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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