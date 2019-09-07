Серебряную медаль завоевал Бердск в культурной олимпиаде

Общегородская команда выступила среди 34 конкурентов на медали в 12 номинациях. VI культурная олимпиада Новосибирской области началась вчера, 6 сентября, а уже сегодня, в день рождения Бердска, на главной сцене города были подведены её итоги. Участие в олимпиаде приняли 34 команды из городов и районов со всей области: всех разделили на три группы. Культурная борьба проходила в 12 номинациях на нескольких площадках города. И. о. министра культуры Новосибирской области, главный судья олимпиады Юрий Зимняков поблагодарил со сцены не только её участников, но и тех, кто организовывал мероприятие, находился в судейской команде, а также глав тех районов, чьи команды принимали участие. Поздравления и вручение наград прерывали лучшими концертными номерами участников мероприятия. Места в общекомандном зачёте распределились следующим образом: Бронзовая медаль и сертификат на 50 тысяч рублей: Серебряная медаль и сертификат на 100 тысяч рублей: Золотая медаль и сертификат на 150 тысяч рублей: Бердчане в личных зачётах заработали 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Лучшими в своей категории оказались эстрадные исполнители и мастера прикладного искусства.
Общегородская команда выступила среди 34 конкурентов на медали в 12 номинациях.
VI культурная олимпиада Новосибирской области началась вчера, 6 сентября, а уже сегодня, в день рождения Бердска, на главной сцене города были подведены её итоги. Участие в олимпиаде приняли 34 команды из городов и районов со всей области: всех разделили на три группы. Культурная борьба проходила в 12 номинациях на нескольких площадках города.
И. о. министра культуры Новосибирской области, главный судья олимпиады Юрий Зимняков поблагодарил со сцены не только её участников, но и тех, кто организовывал мероприятие, находился в судейской команде, а также глав тех районов, чьи команды принимали участие. Поздравления и вручение наград прерывали лучшими концертными номерами участников мероприятия.
Места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:
Бронзовая медаль и сертификат на 50 тысяч рублей:
Серебряная медаль и сертификат на 100 тысяч рублей:
Золотая медаль и сертификат на 150 тысяч рублей:
Бердчане в личных зачётах заработали 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Лучшими в своей категории оказались эстрадные исполнители и мастера прикладного искусства.
Александра Бурковская, фото и видео автора