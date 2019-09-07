Праздничным салютом закончился День города в Бердске

В 22.00 на площади Горького прогремел салют. Сегодня Бердск отметил 303 годовщину со дня своего рождения. Весь день на площади Горького, в городском парке и около ДК «Родина» проходили праздничные мероприятия. Сайт «Свидетель» вёл прямую трансляцию из парка, где свой праздник для бердчан устроил молодёжный центр «Сто друзей». Конкурс хлебопеков, на котором бердчане попробовали пироги из русской печи и чудо-рыбу, проходил на главной площади Бердска. Кроме того, сегодня был открыт новый детский сад. Около ДК «Родина» провели весёлый парад колясок. Также сегодня состоялось закрытие культурной олимпиады Новосибирской области, на которой Бердск получил серебряную медаль. Завершился праздник традиционным салютом.
В 22.00 на площади Горького прогремел салют.
Сегодня Бердск отметил 303 годовщину со дня своего рождения. Весь день на площади Горького, в городском парке и около ДК «Родина» проходили праздничные мероприятия.
Сайт «Свидетель» вёл прямую трансляцию из парка, где свой праздник для бердчан устроил молодёжный центр «Сто друзей».
Конкурс хлебопеков, на котором бердчане попробовали пироги из русской печи и чудо-рыбу, проходил на главной площади Бердска.
Кроме того, сегодня был открыт новый детский сад.
Около ДК «Родина» провели весёлый парад колясок.
Также сегодня состоялось закрытие культурной олимпиады Новосибирской области, на которой Бердск получил серебряную медаль.
Завершился праздник традиционным салютом.
Фото Михаила Ноговицина. Видео Михаила Ноговицина и Анны Ноговициной.