Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
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Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

9:44:529/9/2019
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По предварительным итогам выборов, Локоть набрал 50,24% голосов.

На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов избирателей, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев — 9,35% голосов.

По данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, за полчаса до конца выборов, которые прошли 8 сентября, на избирательные участки пришли 19,13% горожан, что составляет 227 239 человек.

Источник: svidetel24.info

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