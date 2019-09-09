Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

По предварительным итогам выборов, Локоть набрал 50,24% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов избирателей, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев — 9,35% голосов. По данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, за полчаса до конца выборов, которые прошли 8 сентября, на избирательные участки пришли 19,13% горожан, что составляет 227 239 человек.
По предварительным итогам выборов, Локоть набрал 50,24% голосов.
На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко, получивший 18,56% голосов избирателей, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев — 9,35% голосов.
По данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, за полчаса до конца выборов, которые прошли 8 сентября, на избирательные участки пришли 19,13% горожан, что составляет 227 239 человек.