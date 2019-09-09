Новый руководитель появился в отделе по делам молодёжи Бердска

Евгения Шмидт проработала в отделе по делам молодёжи шесть лет. 9 сентября на еженедельной планёрке в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин представил нового руководителя отдела по делам молодёжи. Татьяна Лильбок, ранее занимавшая этот пост, победила в конкурсе на должность заведующей детским садом № 24 «Пчёлка» (К. Маркса, 51). С 5 сентября отдел по делам молодёжи возглавила Евгения Шмидт. Евгения Александровна далеко не новый человек в отделе по делам молодёжи. До этого она руководила центром гражданско-патриотического воспитания ОДМ. А её общий стаж в отделе составляет шесть лет. Ещё у неё есть диплом по специальности «Организация работы с молодёжью». — Я не планирую ничего кардинально менять в работе отдела по делам молодёжи. Хочется сконцентрировать на том, что есть, и развивать новые направления, — отметила Евгения Александровна. Фото из архива редакции
Евгения Шмидт проработала в отделе по делам молодёжи шесть лет.
9 сентября на еженедельной планёрке в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин представил нового руководителя отдела по делам молодёжи. Татьяна Лильбок, ранее занимавшая этот пост, победила в конкурсе на должность заведующей детским садом № 24 «Пчёлка» (К. Маркса, 51).
С 5 сентября отдел по делам молодёжи возглавила Евгения Шмидт. Евгения Александровна далеко не новый человек в отделе по делам молодёжи. До этого она руководила центром гражданско-патриотического воспитания ОДМ. А её общий стаж в отделе составляет шесть лет. Ещё у неё есть диплом по специальности «Организация работы с молодёжью».
— Я не планирую ничего кардинально менять в работе отдела по делам молодёжи. Хочется сконцентрировать на том, что есть, и развивать новые направления, — отметила Евгения Александровна.
Фото из архива редакции