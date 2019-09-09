Главу Бердска возмутили родители, потерявшие своего ребёнка

Более 40 минут сотрудники полиции разыскивали родителей девочки во время праздничного концерта. В субботу, 7 сентября, во время концертной программы в толпе потерялся восьмилетний ребёнок. Сотрудники полиции, как рассказал глава города Евгений Шестернин сегодня, на общегородской планёрке, более 40 минут вместе с мальчиком искали его родителей. — Неужели родители так праздновали, что про ребёнка забыли? – возмутился градоначальник. – Несколько раз по громкой связи объявляли. Шестернин потребовал у присутствующего на планёрке начальника бердского отдела МВД России Владимира Соколова поработать с родителями маленького бердчанина, причём, как уточнил Евгений Анатольевич, целью должно стать не наказать их, а объяснить, до чего может довести забывчивость. Владимир Соколов сообщил, что в отношении родителей уже возбуждено административное дело. Родителями займётся комиссия по делам несовершеннолетних, проверив семью. Серьёзных происшествий в День города и после зарегистрировано не было. Александра Бурковская, фото автора
Более 40 минут сотрудники полиции разыскивали родителей девочки во время праздничного концерта.
В субботу, 7 сентября, во время концертной программы в толпе потерялся восьмилетний ребёнок. Сотрудники полиции, как рассказал глава города Евгений Шестернин сегодня, на общегородской планёрке, более 40 минут вместе с мальчиком искали его родителей.
— Неужели родители так праздновали, что про ребёнка забыли? – возмутился градоначальник. – Несколько раз по громкой связи объявляли.
Шестернин потребовал у присутствующего на планёрке начальника бердского отдела МВД России Владимира Соколова поработать с родителями маленького бердчанина, причём, как уточнил Евгений Анатольевич, целью должно стать не наказать их, а объяснить, до чего может довести забывчивость. Владимир Соколов сообщил, что в отношении родителей уже возбуждено административное дело. Родителями займётся комиссия по делам несовершеннолетних, проверив семью.
Серьёзных происшествий в День города и после зарегистрировано не было.
Александра Бурковская, фото автора