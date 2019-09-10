Сломала нос пассажирка маршрутки в ДТП на перекрёстке в Бердске

Личность водителя ВАЗ-2114 из Новокузнецка, из-за которого произошло ДТП с пострадавшим, устанавливают в отделе дознания областной Госавтоинспекции. Напомним, что жёсткое столкновение маршрутки № 325 и легкового авто ВАЗ-2114 на регулируемом перекрёстке улиц Советская и Суворова произошло накануне около 22 часов. Подробности изложенные в «Свидетеле» дополнила Ольга Гейнисман, старший инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД. — Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался по улице Красноармейская со стороны переулка Толбухина в сторону улицы Суворова и у дома № 89 по улице Суворова совершил столкновение с автомобилем «Форд-222709», под управлением 1973 года рождения, который двигался по улице Советская со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Красноармейская. В ДТП, по словам Ольги Гейнисман, пострадала 48-летняя женщина, находившаяся в автомобиле «Форд». Диагноз: «закрытый перелом костей носа». После оказания помощи пострадавшей в ЦГБ Бердска медики, как указано в сводке, отпустили её домой. — Установлено также, что водитель ВАЗ-21140 скрылся с места происшествия, — констатирует старший инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД. На вопрос «Свидетеля», как при таком раскладе сбежавший с места происшествия водитель ВАЗа ответит за сломанный нос пострадавшей, Ольга Николаевна пояснила, что его личность устанавливают сотрудники отделения дознания. К слову, как сообщал сайт «Свидетель», инспекторы ДПС, работавшие по этому ДТП, изъяли просроченные документы на ВАЗ, в котором указаны данные на его хозяина. Пассажир «четырки», который по мнению водителя маршрутки «Форд» в момент столкновения сидел за её рулём, признался полицейским, что истинный водитель ушёл с места происшествия, и что они с ним приехали на заработки из Новокузнецка. Так что разобраться с вопросом, из-за кого конкретно пострадала 48-летняя пассажирка маршрутки, думается, особого труда у правоохранителей не возникнет. Фото автора
Личность водителя ВАЗ-2114 из Новокузнецка, из-за которого произошло ДТП с пострадавшим, устанавливают в отделе дознания областной Госавтоинспекции.
Напомним, что жёсткое столкновение маршрутки № 325 и легкового авто ВАЗ-2114 на регулируемом перекрёстке улиц Советская и Суворова произошло накануне около 22 часов.
Подробности изложенные в «Свидетеле» дополнила Ольга Гейнисман, старший инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД.
— Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался по улице Красноармейская со стороны переулка Толбухина в сторону улицы Суворова и у дома № 89 по улице Суворова совершил столкновение с автомобилем «Форд-222709», под управлением 1973 года рождения, который двигался по улице Советская со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Красноармейская.
В ДТП, по словам Ольги Гейнисман, пострадала 48-летняя женщина, находившаяся в автомобиле «Форд». Диагноз: «закрытый перелом костей носа». После оказания помощи пострадавшей в ЦГБ Бердска медики, как указано в сводке, отпустили её домой.
— Установлено также, что водитель ВАЗ-21140 скрылся с места происшествия, — констатирует старший инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД.
На вопрос «Свидетеля», как при таком раскладе сбежавший с места происшествия водитель ВАЗа ответит за сломанный нос пострадавшей, Ольга Николаевна пояснила, что его личность устанавливают сотрудники отделения дознания.
К слову, как сообщал сайт «Свидетель», инспекторы ДПС, работавшие по этому ДТП, изъяли просроченные документы на ВАЗ, в котором указаны данные на его хозяина. Пассажир «четырки», который по мнению водителя маршрутки «Форд» в момент столкновения сидел за её рулём, признался полицейским, что истинный водитель ушёл с места происшествия, и что они с ним приехали на заработки из Новокузнецка.
Так что разобраться с вопросом, из-за кого конкретно пострадала 48-летняя пассажирка маршрутки, думается, особого труда у правоохранителей не возникнет.
Фото автора