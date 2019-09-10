Отключат горячую воду у жителей восьми домов Бердска

На ЦТП-15б работники МУП КБУ устраняют дефект. В связи с устранением дефекта на ЦТП-15б, как сообщили в Комбинате бытовых услуг Бердска, прекращена подача горячей воды у потребителей по адресам: Горячая вода отключена c 12.00 10 сентября. Водоснабжение потребителям, по информации технического директора КБУ Ирины Корниевской, будет возобновлено после устранения дефекта. Александра Бурковская, фото из архива редакции
На ЦТП-15б работники МУП КБУ устраняют дефект.
В связи с устранением дефекта на ЦТП-15б, как сообщили в Комбинате бытовых услуг Бердска, прекращена подача горячей воды у потребителей по адресам:
Горячая вода отключена c 12.00 10 сентября. Водоснабжение потребителям, по информации технического директора КБУ Ирины Корниевской, будет возобновлено после устранения дефекта.
Александра Бурковская, фото из архива редакции