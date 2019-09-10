Отключат горячую воду у жителей восьми домов Бердска
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Отключат горячую воду у жителей восьми домов Бердска

1:45:439/10/2019
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На ЦТП-15б работники МУП КБУ устраняют дефект.

В связи с устранением дефекта на ЦТП-15б, как сообщили в Комбинате бытовых услуг Бердска, прекращена подача горячей воды у потребителей по адресам:

  • ул. Ленина 52, 56,
  • ул. Карла Маркса 33, 35, 39, 41,
  • ул. Свердлова 1,
  • ул. Горького 6,
  • д/сад № 22

Горячая вода отключена c 12.00 10 сентября. Водоснабжение потребителям, по информации технического директора КБУ Ирины Корниевской, будет возобновлено после устранения дефекта.

Александра Бурковская, фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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