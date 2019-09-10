Медведи из соцсетей грибникам и ягодникам Бердска не угрожают
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Медведи из соцсетей грибникам и ягодникам Бердска не угрожают

7:11:299/10/2019
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На вопросы обеспокоенных пользователей соцсетей, посмотревших распространённое сегодня, 10 сентября, в группах мессенджера WhatsApp видео, ответили специалисты.

Как уверяет «диктор» в сообщении, сопровождающем кадры с лесной опушки, на которых заснято с десяток косолапых, место обитания лесных хищников в Новосибирской области обнаружилось на Северном объезде и в районе посёлка Кудряшовский.

— Да, мы поехали уже сейчас с охотоведами на Северный объезд. Четыре медведя трассу уже перешли, машину одну зацепили. Всех дачников подняли на уши. Передайте людям, чтоб грибники там не ходили — 8-9 медведей бродят.

Сайт «Свидетель» обзвонил для начала окрестных охотоведов.

— Мне об этом ничего неизвестно, информация о скоплении медведей, а тем более вблизи Бердска, не поступала, — сообщил изданию председатель бердского общества охотников Игорь Кашин.

— У нас одна машка бродит с двумя ребятишками и всё, — ответил «Свидетелю» Василий Гаврилов, охотинспектор, работающий в лесничестве в районе Морозово (на той стороне Берди — ред.). — Интересно, как так они могли собраться вместе 9 особей? Странно.

А корреспондент КП-Новосибирск отправился за разъяснениями насчёт медведей ещё выше — в правительство Новосибирской области.

— Видео, которое появилось в соцсетях с мишками, — старое. Года полтора-два ему. Медведи у нас в области, конечно, есть, но чтобы их стало больше — такой информации нет, — рассказал КП-Новосибирск заместитель министра, начальник управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии НСО Петр Гога. — Пожары красноярские тоже ни причем. К нам медведи идут, если пожары случаются в Томской области. А медведи из Красноярского края, они переходят на Алтай и в Кемеровскую область. До нас они не доходят и навряд ли они к нам придут, потому что расстояние немаленькое.

Видео в группах мессенджера WhatsApp появилось сегодня 10 сентября:

Источник: svidetel24.info

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