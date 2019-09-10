Полиция Бердска разыскивает свидетеля преступления

Как сообщают правоохранители, год назад, 21 июля, около 7.40 в Бердске на остановке общественного транспорта «Берёзовая» было совершено преступление. В настоящее время у следствия возникла необходимость установить личность свидетеля данного преступления. Им является мужчина в чёрной олимпийке, изображённый на фото. Полицейские просят его откликнуться по телефону: 8-951-393-4447
Как сообщают правоохранители, год назад, 21 июля, около 7.40 в Бердске на остановке общественного транспорта «Берёзовая» было совершено преступление.
В настоящее время у следствия возникла необходимость установить личность свидетеля данного преступления.
Им является мужчина в чёрной олимпийке, изображённый на фото.
Полицейские просят его откликнуться по телефону: 8-951-393-4447