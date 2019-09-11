Извинились перед исполнителями за сокращение количества номеров в День города руководители бердского ГДК

11 сентября на странице ВКонтакте городского центра культуры и досуга Бердска появилось соответствующее обращение. — 7 сентября 2019 года состоялся День Города Бердска, — написано на стене страницы. — После проведения официальной части праздника имела место быть временная задержка, для сокращения которой нами было принято тяжелое решение о сокращении количества номеров детских и взрослых творческих коллективов и исполнителей. Для нас это была неприятная миссия, и мы переживаем вместе с артистами. Мы приносим свои извинения детям, родителям и руководителям: ансамбля эстрадного танца «Имидж», образцового коллектива вокального ансамбля «Голос*ОК», образцового коллектива хореографического ансамбля «Сувенир», студии популярной музыки «Город песен» и студии танца Parallel’. В качестве извинения мы предлагаем вышеназванным коллективам на безвозмездной основе помещения Городского Дома Культуры для проведения отчетного или любого другого концерта. Также мы предлагаем свои услугу по бесплатному изготовлению видеоконтента, музыкального оформления, дизайна афиш для вашего мероприятия, проводимого в стенах нашего учреждения. Со своей стороны мы готовим изменения в регламенте площадных мероприятий. Детские концерты будут проводиться до начала официальных выступлений, что позволит исключить возможность сокращения проводимой программы. Городской Дом Культуры делает все возможное, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Фото Александры Бурковской
11 сентября на странице ВКонтакте городского центра культуры и досуга Бердска появилось соответствующее обращение.
— 7 сентября 2019 года состоялся День Города Бердска, — написано на стене страницы. — После проведения официальной части праздника имела место быть временная задержка, для сокращения которой нами было принято тяжелое решение о сокращении количества номеров детских и взрослых творческих коллективов и исполнителей.
Для нас это была неприятная миссия, и мы переживаем вместе с артистами.
Мы приносим свои извинения детям, родителям и руководителям: ансамбля эстрадного танца «Имидж», образцового коллектива вокального ансамбля «Голос*ОК», образцового коллектива хореографического ансамбля «Сувенир», студии популярной музыки «Город песен» и студии танца Parallel’.
В качестве извинения мы предлагаем вышеназванным коллективам на безвозмездной основе помещения Городского Дома Культуры для проведения отчетного или любого другого концерта. Также мы предлагаем свои услугу по бесплатному изготовлению видеоконтента, музыкального оформления, дизайна афиш для вашего мероприятия, проводимого в стенах нашего учреждения.
Со своей стороны мы готовим изменения в регламенте площадных мероприятий. Детские концерты будут проводиться до начала официальных выступлений, что позволит исключить возможность сокращения проводимой программы.
Городской Дом Культуры делает все возможное, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Фото Александры Бурковской