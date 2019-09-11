Новосибирскстат обследует рабочую силу Бердска

Мероприятие пройдёт с 16 по 22 сентября в бердском посёлке «Новый», о чём ведомство сообщило мэру Бердска Евгению Шестернину. Выборочное обследование рабочей силы является единственным объективным источником информации о структуре занятости и безработицы населения региона, необходимой для принятия важнейших государственных решений по созданию рабочих мест и снижению безработицы, сказано в письме Росстата к мэру Бердска. Обследования осуществляются интервьюерами (при предъявлении удостоверения с подписью руководителя Росстата и печатью Федеральной службы государственной статистики, которое действительно только при предъявлении паспорта), путем обхода жилых помещений. Перед проведением обследования интервьюеры проводят оповещение населения, распространяя листовки с «Обращением» по адресам, попавших в выборку. Одновременно с обследованием рабочей силы в сентябре 2019 года по тем же адресам и в те же сроки проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение труда мигрантов. Списки объектов, подлежащих выборочному обследованию рабочей силы и труда мигрантов в сентябре 2019 г. ул. Дзержинского, д. 43/1, 47/2, 38/1, Резерв ул. Дзержинского, д. 41/1, 47/1, 51/1, Фото из архива редакции
ул. Энгельса, д.46/1, 56/1, 32/1, 64а/1
ул. Парижской Коммуны, д.58/1,
ул. Левитана, д.56/1, 31/1
ул. Шевченко, д.49/1, 54/2, 62/1,
ул. Матросова, д.50а, кв.1, 6, 11, 13, 17, 23, 30, 36, 42, 48, 54,
ул. Большевистская, д.53, кв.22, 53,
ул. Темирязева, д.27/1
ул. Энгельса, д.52/1, 28/1, 36/1,
ул. Парижской Коммуны, д.44/1
ул. Левитана, д.52/1, 33/1,
ул. Шевченко, д.59/1, 58/1, 64/2,
ул. Матросова, д.50а, кв.5, 7, 12, 16, 22, 28, 34, 39, 46, 52, 55, д.55/1
ул. Большевистская, д.53, кв.50, 71, 92,
ул. Темирязева, д.27
Мероприятие пройдёт с 16 по 22 сентября в бердском посёлке «Новый», о чём ведомство сообщило мэру Бердска Евгению Шестернину.
Выборочное обследование рабочей силы является единственным объективным источником информации о структуре занятости и безработицы населения региона, необходимой для принятия важнейших государственных решений по созданию рабочих мест и снижению безработицы, сказано в письме Росстата к мэру Бердска.
Обследования осуществляются интервьюерами (при предъявлении удостоверения с подписью руководителя Росстата и печатью Федеральной службы государственной статистики, которое действительно только при предъявлении паспорта), путем обхода жилых помещений. Перед проведением обследования интервьюеры проводят оповещение населения, распространяя листовки с «Обращением» по адресам, попавших в выборку.
Одновременно с обследованием рабочей силы в сентябре 2019 года по тем же адресам и в те же сроки проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение труда мигрантов.
Списки объектов, подлежащих выборочному обследованию рабочей силы и труда мигрантов в сентябре 2019 г.
ул. Дзержинского, д. 43/1, 47/2, 38/1,
Резерв
ул. Дзержинского, д. 41/1, 47/1, 51/1,
Фото из архива редакции