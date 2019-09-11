Примет жителей Бердска полковник МВД из Новосибирска

Бердчане могут задать любые интересующие вопросы главному инспектору ГУ МВД России по Новосибирской области. В середине сентября инспекция регионального главного управления МВД будет проверять работу бердского отдела полиции. Одновременно с этим 17 сентября, с 15.00 до 17.00 состоится приём главного инспектора инспекции ГУ МВД России по области. Жители Бердска смогут задать волнующие их вопросы на тему безопасности и работы отдела полиции полковнику внутренней службы Оксане Олеговне Шинтяпиной. Возможна предварительная запись по телефону: 3-00-63 (41 30 — внутренний). Александра Бурковская
Бердчане могут задать любые интересующие вопросы главному инспектору ГУ МВД России по Новосибирской области.
В середине сентября инспекция регионального главного управления МВД будет проверять работу бердского отдела полиции. Одновременно с этим 17 сентября, с 15.00 до 17.00 состоится приём главного инспектора инспекции ГУ МВД России по области. Жители Бердска смогут задать волнующие их вопросы на тему безопасности и работы отдела полиции полковнику внутренней службы Оксане Олеговне Шинтяпиной.
Возможна предварительная запись по телефону: 3-00-63 (41 30 — внутренний).
Александра Бурковская