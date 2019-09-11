КБУ отключил горячую воду в Микрорайоне Бердске в связи с авариями

В четырёх домах в Микрорайоне горячей воды нет с 14.00 11 сентября в связи, как сообщают коммунальщики, с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе жилого дома по улице Боровая, 102. Под отключение попали потребители местной ЦТП «Боровая»: ул. Боровая, 94, 96, 98, 102. Горячей воды здесь не будет ориентировочно до 18 сентября. Также коммунальщики информируют, что в связи с производством работ по замене участка трубопроводов горячего водоснабжения в районе Вокзальной, 52 с 10.00 11 сентября произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-12: ул. Вокзальная, 52, ул. Ленина, 83, 85, 87, 89, ул. Герцена, 6, ул. Горького, 1, 3, 5, детсад № 17, лицей № 6. Горячей воды в перечисленных домах и учреждениях не будет ориентировочно до 17.00 12 сентября. Фото из архива редакции
В четырёх домах в Микрорайоне горячей воды нет с 14.00 11 сентября в связи, как сообщают коммунальщики, с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе жилого дома по улице Боровая, 102.
Под отключение попали потребители местной ЦТП «Боровая»: ул. Боровая, 94, 96, 98, 102. Горячей воды здесь не будет ориентировочно до 18 сентября.
Также коммунальщики информируют, что в связи с производством работ по замене участка трубопроводов горячего водоснабжения в районе Вокзальной, 52 с 10.00 11 сентября произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-12: ул. Вокзальная, 52, ул. Ленина, 83, 85, 87, 89, ул. Герцена, 6, ул. Горького, 1, 3, 5, детсад № 17, лицей № 6.
Горячей воды в перечисленных домах и учреждениях не будет ориентировочно до 17.00 12 сентября.
Фото из архива редакции