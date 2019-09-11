«Сузуки» и «Ниссан» не разъехались без столкновения недалеко от храма в Бердске

Происшествие обошлось без пострадавших. Оно произошло сегодня, 11 сентября, около 17 часов на улице Боровой недалеко от Сретенского храма и организовало пробку в сторону Микрорайона. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Сергей Жарков, водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» выезжал с прилегающей территории на главную, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Цефиро» и в результате совершил с ним столкновение. — Столкновение авто обошлось без пострадавших и критичных повреждений, — пояснил аварком. Фото Сергея Жаркова
Происшествие обошлось без пострадавших.
Оно произошло сегодня, 11 сентября, около 17 часов на улице Боровой недалеко от Сретенского храма и организовало пробку в сторону Микрорайона.
Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Сергей Жарков, водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» выезжал с прилегающей территории на главную, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Цефиро» и в результате совершил с ним столкновение.
— Столкновение авто обошлось без пострадавших и критичных повреждений, — пояснил аварком.
Фото Сергея Жаркова