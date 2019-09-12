Мужчина сгорел в своей землянке около теплотрассы в Бердске

Он получил 99-процентные ожоги тела, но сумел выбраться из своего жилища. Вчера, 11 сентября, в 23.32 загорелось подземное помещение, в котором жил бездомный мужчина. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко рассказал, что ЧП произошло около теплотрассы в районе дома № 7 по улице Спортивной. Именно там 48-летний мужчина оборудовал себе помещение для ночлега. Бездомный пользовался открытым огнём. Возможно, он готовил на нём пищу или освещал свою землянку. Из-за неосторожного обращения с пламенем возник пожар. Во временном пристанище загорелись мусор и одежда на мужчине. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Пострадавший получил ожоги 99% тела. Тем не менее, он сумел выбраться из землянки и позвать на помощь. Его госпитализировала прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи. В больнице мужчина рассказал о случившемся. На следующий день, 12 сентября, бездомный скончался от полученных ранений. Он стал шестым погибшим в нынешнем году. В прошлом году на этот период было два пожара. Фото из архива редакции
Он получил 99-процентные ожоги тела, но сумел выбраться из своего жилища.
Вчера, 11 сентября, в 23.32 загорелось подземное помещение, в котором жил бездомный мужчина. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко рассказал, что ЧП произошло около теплотрассы в районе дома № 7 по улице Спортивной. Именно там 48-летний мужчина оборудовал себе помещение для ночлега. Бездомный пользовался открытым огнём. Возможно, он готовил на нём пищу или освещал свою землянку. Из-за неосторожного обращения с пламенем возник пожар. Во временном пристанище загорелись мусор и одежда на мужчине. Площадь пожара составила 10 кв. метров.
Пострадавший получил ожоги 99% тела. Тем не менее, он сумел выбраться из землянки и позвать на помощь. Его госпитализировала прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи. В больнице мужчина рассказал о случившемся. На следующий день, 12 сентября, бездомный скончался от полученных ранений.
Он стал шестым погибшим в нынешнем году. В прошлом году на этот период было два пожара.
Фото из архива редакции