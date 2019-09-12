Мужчина сгорел в своей землянке около теплотрассы в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Это скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

Мужчина сгорел в своей землянке около теплотрассы в Бердске

3:30:309/12/2019
0

<div></div>

Он получил 99-процентные ожоги тела, но сумел выбраться из своего жилища.

Вчера, 11 сентября, в 23.32 загорелось подземное помещение, в котором жил бездомный мужчина. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко рассказал, что ЧП произошло около теплотрассы в районе дома № 7 по улице Спортивной. Именно там 48-летний мужчина оборудовал себе помещение для ночлега. Бездомный пользовался открытым огнём. Возможно, он готовил на нём пищу или освещал свою землянку. Из-за неосторожного обращения с пламенем возник пожар. Во временном пристанище загорелись мусор и одежда на мужчине. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

Пострадавший получил ожоги 99% тела. Тем не менее, он сумел выбраться из землянки и позвать на помощь. Его госпитализировала прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи. В больнице мужчина рассказал о случившемся. На следующий день, 12 сентября, бездомный скончался от полученных ранений.

Он стал шестым погибшим в нынешнем году. В прошлом году на этот период было два пожара.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    7:50:15 2/24/2021
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    БердскШтормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    7:39:46 2/24/2021
    Штормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    Путин: против России готовятся провокации
    7:09:08 2/24/2021
    Путин: против России готовятся провокации
    Дмитрий Нагиев высказался против срочной службы в армии: "Против мен шли табуретками"
    6:59:01 2/24/2021
    Дмитрий Нагиев высказался против срочной службы в армии: "Против мен шли табуретками"
    Точный гороскоп на четверг 25 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
    6:50:17 2/24/2021
    Точный гороскоп на четверг 25 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
    Станцевал полуголый студент на Мамаевом кургане и попал под уголовную статью
    6:41:00 2/24/2021
    Станцевал полуголый студент на Мамаевом кургане и попал под уголовную статью
    Еще одна страна разрешила въезжать россиянам с отрицательным тестом на коронавирус
    6:34:56 2/24/2021
    Еще одна страна разрешила въезжать россиянам с отрицательным тестом на коронавирус
    Подростки сломали позвоночник из-за отказа снять брекеты 12-летнему мальчику в Новосибирске. СК возбудил дело
    6:23:19 2/24/2021
    Подростки сломали позвоночник из-за отказа снять брекеты 12-летнему мальчику в Новосибирске. СК возбудил дело
    Забеременела от отчима 15-летняя девочка, случайно выяснили врачи
    6:14:13 2/24/2021
    Забеременела от отчима 15-летняя девочка, случайно выяснили врачи
    Поезд сбил насмерть пьяного мужчину 23 февраля на станции под Новосибирском
    5:59:37 2/24/2021
    Поезд сбил насмерть пьяного мужчину 23 февраля на станции под Новосибирском