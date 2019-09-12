«Хонда» не пропустила «Тойоту» на перекрёстке в Бердске
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«Хонда» не пропустила «Тойоту» на перекрёстке в Бердске

6:50:319/12/2019
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Столкновение двух авто на пересечении улиц Островского и Свердлова произошло сегодня в разгар вечернего часа пик.

Оба автомобиля – «Хонда CR-V» и «Тойота Калдина» — двигались навстречу друг другу и въехали на перекрёсток на зелёный сигнал. Однако, как сказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, занимавшийся оформлением этого дорожно-транспортного происшествия, водитель «Хонды», совершая левый поворот, не пропустил двигавшуюся в прямом направлении «Тойоту».

К счастью, участникам инцидента не пришлось вызывать на место происшествия скорую помощь.

— Пострадавших нет, — заверил сайт «Свидетель» аварком.

Обе иномарки остались на ходу и благодаря оперативным действиям аварийного комиссара скоро съехали с проезжей части дороги, на которой успела образоваться солидная пробка как в сторону военного городка, так и в сторону ЦУМа, на обочину. Для оформления документов.

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Источник: svidetel24.info

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