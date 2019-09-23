Рекордное количество участников «Кросса наций» оказалось в Бердске

Более тысячи номеров, которые выдают участникам массового всероссийского забега, разлетелись в один миг ещё на начальной стадии регистрации спортсменов.



Грандиозное по своей численности мероприятие прошло в субботу, 21 сентября, на территории лыжной базы «Метелица». К полудню на стартовой поляне собрались 2150 участников, а также их болельщики и сопереживающие. Желающие приобщиться к массовому всероссийскому мероприятию, приехавшие на «Метелицу» на автомобилях, заполнили каждый сантиметр прилегающей территории. Пока на старте выстраивалась шеренга бегунов одной возрастной категории, другие участники находили себе занятие. Более старшие пробовали себя на тренажёрах, установленных тут же, на территории «Метелицы». Самые маленькие облюбовали два квадроцикла бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. С заметным волнением спасатели приглядывали за вверенной техникой, а ребятня, не обращая внимания, крутила всё, что только возможно.

Первыми на старт вышли самые юные участники забега – спортсмены до шести лет. Открыли череду призовых финишей Саша Лозичная и Мирослав Дорофеев.

У шестилетнего Мирослава этот забег стал первым в жизни, но, как утверждает юный спортсмен, не последний. Свои 500 метров при поддержке семьи он преодолел самым первым. Физкультура и спорт в жизни детсадовца, как рассказала его мама Снежана, присутствуют постоянно: юный спортсмен занимается карате (кудо) под руководством тренера Тимура Смирнова (клуб «Хатори»).

— Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы сын тоже к этому приучился, — рассказала Снежана Дорофеева. – Каждое утро он делает зарядку, стараясь не пропускать. Он очень хочет быть похожим на своего тренера.

В этот день Слава получил свою награду за первое место из рук главы Бердска Евгения Шестернина. В дальнейшем, говорит юный спортсмен, он намерен продолжить участие не только в «Кроссе наций», но и в другом спортивном мероприятии «Лыжня России».

— На наш город было выделено 1200 номеров участников, которые закончились ещё на моменте регистрации до церемонии торжественного открытия, — сообщила руководитель городского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Специалистам спортотдела пришлось выкручиваться и «ввести в оборот» майки участников «Лыжни России-2016», которые остались от стартов, проходивших в Красноярске. Несмотря на то, что первые стартующие уже финишировали, регистрация всё ещё продолжалась.

— Сюда пришли целыми семьями, — не скрывая удовольствия, сказала Ашихмина. – Вот на таких мероприятиях все семейные ценности проявляются, сохраняются и приумножаются. Все друг за друга болеют и радуются.

В этот день бердчане и гости города не только бегали, но и ходили. Более тридцати любителей скандинавской ходьбы разных возрастов прошли 3 километра по трассе «Метелицы».

Также на старт в этом году вышли порядка восьмидесяти людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории было предусмотрено две дистанции: 500 метров — без учёта времени и 1000 метров — на время.

Результаты соревнований

Победители и призеры в возрастной группе 6 лет и младше

Девочки

1 место — Лозичная Александра, школа №5

2 место — Чуркина Ева

3 место — Федорищева Соня

Мальчики

1 место — Дорофеев Мирослав

2 место — Евдокимов Владимир

3 место — Чистяков Вячеслав

Победители и призеры в возрастной группе 2010 и младше

Девочки

1 место — Шенкнехт Дарья, школа №6

2 место — Янина Любовь, школа №3

3 место — Бабушкина Вероника, лицей №7

Мальчики

1 место — Железнюк Александр, лицей №6

2 место — Перегудов Илья, школа №13

3 место — Гольтман Тимофей, школа №2

Победители и призеры в возрастной группе 2005-2009

Девочки

1 место — Волкова Виолетта, школа №8

2 место — Жеребцова Ксения, школа №13

3 место — Мосева Полина, лицей №7

Мальчики

1 место — Суслов Матвей, школа № 2

2 место — Кудишин Никита, школа №2

3 место — Зырянов Даниил, лицей №7

Победители и призеры в возрастной группе 2000-2004

Девушки

1 место – Прижимова Анна, лицей №6

2 место – Булавина Диана, школа №12

3 место – Лаврова Анна, школа №5

Юноши

1 место – Титов Никита, лицей №6

2 место – Гульев Максим, школа №2

3 место — Теплюк Максим, БПК

Победители и призеры в VIP-гонке

Мужчины

1 место — Пушкарев Владимир, Совет депутатов

2 место – Нуянзин Анатолий, Электронный город

3 место — Пономарев Василий

Женщины

1 место — Ашихмина Светлана, МКУ ОФКиС

2 место – Шмидт Евгения, Бердск

Победители и призеры в возрастной группе 1999 и старше

Женщины

1 место – Дружина Мария, Бийск

2 место – Янина Елена, Метелица

3 место – Смирнова Екатерина, Восток

Мужчины

1 место – Костин Александр, Барнаул

2 место – Опишняк Руслан, Улан-Уде

3 место — Калинин Николай, Бердск

Победители и призеры среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Мужчины

1 место — Кузнецов Сергей

2 место — Шамшиев Эрмербек

3 место — Жуков Иван

Женщины

1 место — Манешина Эвелина

2 место — Протасова Александра

3 место — Дашук Светлана

Александра Бурковская, фото автора