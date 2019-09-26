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Девушки на Range Rover и Nissan Almera столкнулись на Красной Сибири в Бердске

16:51 26.09.2019
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Первому авто потребовался эвакуатор, водительнице второго — запись видеорегистратора от очевидцев.

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 26 сентября, около 11 часов в районе дома №107 по улице Красная Сибирь.

Обе иномарки двигались со стороны ДК «Родина» в сторону улицы Рогачёва.

— «Ровер», двигаясь в правой полосе, совершил резкий поворот налево, не убедившись в безопасности манёвра? и тем самым спровоцировал ДТП — пошёл на поворот прямо перед следовавшим за ним в левой полосе «Ниссаном», — обрисовали схему произошедшего сайту «Свидетель» и сотрудникам ГИБДД очевидцы и водительница «японца».

Увернуться от столкновения возможности у водительницы «Ниссана», по её словам, не было.

В результате касательного столкновения седан Nissan Almera оказался на «встречке» с повреждённым передком и правым крылом. У кроссовера Range Rover от удара вывернуло переднее левое колесо.

По словам очевидцев, девушка из «Ровера» объяснила сотрудникам ГИБДД, что в момент аварии она вовсе не совершала никаких манёвров, а попросту стояла в левой полосе, пропуская встречные автомобили, чтобы повернуть налево. Инспекторы ДПС пока не комментируют произошедшее.

Точки над «и» в этом дорожно-транспортном происшествия им предстоит расставить на предстоящем через несколько дней «разборе полётов» в Новосибирске.

На данный момент стоит сообщить, что автомобилю Range Rover для продолжения движения потребовался эвакуатор, а автовладелице Nissan Almera, для пущей объективности — запись видеорегистратора, на которой запечатлён момент этого ДТП. Контактный телефон: 8-951-373-5431.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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