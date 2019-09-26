КБУ выиграл суд у УК «Альтернативы»

Управляющая компания должна заплатить 173,7 тыс. рублей за полгода аренды имущества КБУ.



В сентябре арбитражный суд вынес решение по иску «Комбината бытовых услуг» к УК «Альтернатива Новый посёлок». Ресурсоснабжающее предприятие попросило взыскать с управляющей компании задолженность в сумме 173,7 тыс. рублей.

Дело в том, что КБУ передал «Альтернативе» в аренду объекты системы тепло- и водоснабжения, расположенные в микрорайоне Новом. Предприятия заключили арендный договор ещё в 2009 году, по которому управляющая компания обязалась платить Комбинату ежемесячно по 28,9 тыс. рублей в месяц. С января по июнь нынешнего года УК платежи не вносила, и набежал долг. Договор аренды расторгли 1 июля 2019 года.

Представитель УК «Альтернатива» попросил отказать в удовлетворении иска, пояснив, что спорное имущество невозможно использовать по назначению в связи с отказом департамента по тарифам утвердить УК тарифы по теплоснабжению и водоснабжению. Однако суд назвал такие доводы необоснованными: арендная плата по условиям договора не зависит от тарифов. При этом никаких возражений по расчётам исковой суммы управляющая компания не предъявила.

К участию в деле в качестве третьего лица привлекли администрацию Бердска. Юрист мэрии попросил удовлетворить иск.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. УК «Альтернатива Новый посёлок» обязана выплатить КБУ 173,7 тыс. рублей и госпошлину в размере 6 тыс. рублей.