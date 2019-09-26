02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

КБУ выиграл суд у УК «Альтернативы»

17:08 26.09.2019
0

Управляющая компания должна заплатить 173,7 тыс. рублей за полгода аренды имущества КБУ.

В сентябре арбитражный суд вынес решение по иску «Комбината бытовых услуг» к УК «Альтернатива Новый посёлок». Ресурсоснабжающее предприятие попросило взыскать с управляющей компании задолженность в сумме 173,7 тыс. рублей.

Дело в том, что КБУ передал «Альтернативе» в аренду объекты системы тепло- и водоснабжения, расположенные в микрорайоне Новом. Предприятия заключили арендный договор ещё в 2009 году, по которому управляющая компания обязалась платить Комбинату ежемесячно по 28,9 тыс. рублей в месяц. С января по июнь нынешнего года УК платежи не вносила, и набежал долг. Договор аренды расторгли 1 июля 2019 года.

Представитель УК «Альтернатива» попросил отказать в удовлетворении иска, пояснив, что спорное имущество невозможно использовать по назначению в связи с отказом департамента по тарифам утвердить УК тарифы по теплоснабжению и водоснабжению. Однако суд назвал такие доводы необоснованными: арендная плата по условиям договора не зависит от тарифов. При этом никаких возражений по расчётам исковой суммы управляющая компания не предъявила.

К участию в деле в качестве третьего лица привлекли администрацию Бердска. Юрист мэрии попросил удовлетворить иск.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. УК «Альтернатива Новый посёлок» обязана выплатить КБУ 173,7 тыс. рублей и госпошлину в размере 6 тыс. рублей.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Одни кости. Как дерево": Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
19:08 02-10-2020
Как правильно загадать желание в сильное полнолуние 2 октября и голубое полнолуние 31 октября 2020 года. Что нельзя загадывать
19:03 02-10-2020
Как правильно загадать желание в сильное полнолуние 2 октября и голубое полнолуние 31 октября 2020 года. Что нельзя загадывать
Топ-13 новых фильмов осени 2020
19:00 02-10-2020
Топ-13 новых фильмов осени 2020
Что можно и что нельзя делать в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
18:57 02-10-2020
Что можно и что нельзя делать в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
Облили фекалиями Пашаева: Видео драки после "покушения" попало в Сеть
18:55 02-10-2020
Облили фекалиями Пашаева: Видео драки после
Гигантский опасный астероид ST1 летит к Земле: Его впервые обнаружили только 27 августа 2020 года
18:51 02-10-2020
Гигантский опасный астероид ST1 летит к Земле: Его впервые обнаружили только 27 августа 2020 года
Отправить в отпуск родителей на время вынужденных каникул школьников хочет Госдума
18:32 02-10-2020
Отправить в отпуск родителей на время вынужденных каникул школьников хочет Госдума
Шахтер и Динамо узнали соперников в Лиге Чемпионов
18:22 02-10-2020
Шахтер и Динамо узнали соперников в Лиге Чемпионов
Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляцию
18:20 02-10-2020
Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляцию
Нашли пропавшую девочку-подростка. Мертвой. Ее искали 3 дня
18:07 02-10-2020
Нашли пропавшую девочку-подростка. Мертвой. Ее искали 3 дня