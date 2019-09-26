В очередной раз загорелась фабрика туалетной бумаги в Бердске

На место ЧП прибыли четыре экипажа пожарных и машина скорой помощи.



Сегодня, 26 сентября, в пятом часу вечера в очередной раз дня загорелась фабрика по производству туалетной бумаги на улице Первомайской.

Начальник пятого отряда противопожарной службы Тихон Фроловский пояснил, что пожар произошёл на территории двухэтажного склада. Его железобетонную крышу утеплили горючим материалом, который и загорелся. Общая площадь возгорания составила 50 кв. метров. Рабочие потушили здание ещё до приезда пожарных. По сообщению корреспондента «Свидетеля», на место ЧП прибыли четыре экипажа пожарных и машина скорой помощи.

Сейчас на месте возгорания работают дознаватели пожарной охраны, выясняя его причину.

Фото Сергея Болдырева