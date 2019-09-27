Требуется операция на ключице пострадавшей в ДТП беременной бердчанке

Как считают очевидцы и сама пострадавшая, водительница автомобиля пытается уйти от ответственности, заявляя о причастности к ДТП некоего «бордового» авто.

Напомним, что инцидент произошёл 25 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Боровая напротив родильного дома.

— Я видела, как всё произошло, и вызывала скорую помощь, — рассказала сайту «Свидетель» участница группы АвтоБердск ВКонтакте Алёна при подготовке нашего первого репортажа.

По словам очевидицы, она остановилась у перехода, чтобы пропустить идущую по «зебре» женщину с ребёнком.

— Обгонявшая меня справа «Тойота Спасио» серого цвета вылетела на обочину и сбила пешеходов.

За рулем была женщина. Она посмотрела, что случилось, а потом решила скрыться с места происшествия.

«Свидетелю» удалось встретиться с пострадавшей женщиной. Зовут её Ирина. В тот злополучный день Ирина переходила дорогу с 5-летней дочкой, как и положено, по пешеходному переходу.

— Дочь вела за ручку, в другой руке был её самокат, — вспоминает пострадавшая в ДТП 31-летняя женщина. — Уже почти перешли пешеходный переход и вступили на обочину, как вдруг я услышала сигнал и буквально через секунду она наехала на нас…

Эпизод наезда на женщину с ребёнком попал в поле зрения видеорегистратора, который был установлен на следовавшем за «Спасио» автомобиле (запись имеется в распоряжении «Свидетеля» — ред.).

— Она даже не вышла из автомобиля. Проехала дальше метров 20-30. Посмотрела, как все выбежали мне на помощь, постояла немного и уехала.

Что было после этого, читатели нашего издания уже знают. Сбитую женщину с ребёнком увезла «скорая», а очевидцы дали показания инспекторам ДПС. Правоохранители опросили подозреваемую в наезде на пешехода водительницу автомобиля «Тойота Спасио», которая вернулась по требованию очевидцев на место происшествия. В пресс-службе ГИБДД региона факт наезда на женщину-пешехода на улице Боровой 25 сентября сайту «Свидетель» подтвердили.

— Мужу полицейские сказали, что она даёт какие-то противоречивые показания, мол, машина была бордовая, а не её, утверждает, как бы, что не она всё это сделала. Но это именно она (смотрит на фото из репортажа «Свидетеля» — ред.). Поэтому видео очень поможет, на наш взгляд, справедливому решению ГАИ, — считает бердчанка.

Впрочем, Ирину и её мужа Павла в настоящее время беспокоит совсем другое. Дело в том, что после наезда на неё «Тойоты Спасио» у Ирины оказалась сломанной ключица. Требуется серьёзная, как она узнала, часовая операция. Медики бердской ЦГБ уже предлагали ей сделать это. Знакомый хирург — тоже.

Однако Ирина от медицинского вмешательства в свою сломанную ключицу пока отказалась. Её и мужа смущает тот факт, что она находится на седьмом месяце беременности.

— Врачи говорят, что операция необходима, убеждают, что на всё пройдёт на современном оборудовании, но при этом признают, что операция предстоит тяжёлая, не менее часа, неизвестно, выдержит ли плод влияние наркоза, словом, 100-процентных гарантий насчёт ребёнка не дают, — рассказывает Ирина. — Мы уже были на приёме у хирурга в «Санитасе» в Академе. В понедельник едем в областную больницу.

— Что с вашей дочерью?

— С ней, к счастью, всё хорошо. Не пострадала. В момент наезда я её каким-то образом успела отодвинуть в сторону, — говорит Ирина. — Поначалу дочь не хотела даже слышать наши разговоры про случившееся. Сейчас помаленьку отходит.

Остаётся добавить, что на кузове «Тойоты Спасио» после ДТП остались два следа. Один собственно от Ирины, второй — от детского самоката, который она несла.

Все собранные при подготовке этого материала фото и видеодокументы сайт «Свидетель» направляет в управление ГИБДД по Новосибирской области. Для полной справедливости.

Фото автора и стоп-кадры момента наезда автомобиля «Тойота Спасио» на Ирину