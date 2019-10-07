Немедленно сделать остановочный павильон на 11 квартале потребовал глава Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Немедленно сделать остановочный павильон на 11 квартале потребовал глава Бердска

5:24:1110/7/2019
0

<div></div>

Прежнюю остановку общественного транспорта снесли, а новый павильон так и не появился.

С августа на остановке общественного транспорта «11 квартал» нет никакого укрытия от непогоды. Об этом факте горожане не раз говорили властям. Сегодня, 7 октября, на еженедельной городской планёрке глава Бердска Евгений Шестернин вновь поднял тему установки павильона. Руководитель отдела транспортного обслуживания населения Надежда Нятина пообещала, что конструкция появится на нечётной стороне улицы Ленина напротив магазина «Пятёрочка» в ближайшие сроки – в течение одного-двух дней. Но градоначальник потребовал сделать это ещё быстрее, взяв установку павильона под личный контроль.

— Погода позволяет, готовьте площадку в течение дня! – заявил Шестернин.

Сегодня рабочие УЖКХ должны приступить к асфальтированию площадки под павильон. Напомню, что прежний павильон, совмещённый с киоском, снёс собственник ларька, потому что закончился срок аренды земельного участка. Продлевать его он не захотел, а нового арендатора найти не удалось.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

falseПосмотрите обновления Лада ЛаргусПосмотрите обновления Лада ЛаргусПредложения о продаже Лада Ларгус! Выбирайте из тысяч автомобилей на Авто.ру.Предложения о продаже Лада Ларгус! Выбирайте из тысяч автомобилей на Авто.ру.Предложения о продаже Лада Ларгус! Выбирайте из тысяч автомобилей на Авто.ру.Авто с пробегомМашины до 500 000От дилеровВнедорожники с пробегомАвто с пробегомМашины до 500 000От дилеровВнедорожники с пробегомАвто с пробегомМашины до 500 000От дилеровВнедорожники с пробегомБольше на auto.ruЯндекс.Директ;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля закрыла Россия
    11:29:05 4/12/2021
    Авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля закрыла Россия
    Питерский вор в законе Альберт Рыжий убит в фитнес-клубе Москвы
    11:27:38 4/12/2021
    Питерский вор в законе Альберт Рыжий убит в фитнес-клубе Москвы
    Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания
    11:20:14 4/12/2021
    Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания
    Священник убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма
    11:12:32 4/12/2021
    Священник убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма
    Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы
    11:01:25 4/12/2021
    Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы
    Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет
    10:51:50 4/12/2021
    Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет
    Пора ее найти: норма соли в день 5 граммов. В каких продуктах соль прячется
    10:42:49 4/12/2021
    Пора ее найти: норма соли в день 5 граммов. В каких продуктах соль прячется
    Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
    10:34:25 4/12/2021
    Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
    Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
    10:30:35 4/12/2021
    Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
    13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
    10:20:38 4/12/2021
    13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
    Скрыть объявление