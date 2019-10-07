Немедленно сделать остановочный павильон на 11 квартале потребовал глава Бердска

Прежнюю остановку общественного транспорта снесли, а новый павильон так и не появился. С августа на остановке общественного транспорта «11 квартал» нет никакого укрытия от непогоды. Об этом факте горожане не раз говорили властям. Сегодня, 7 октября, на еженедельной городской планёрке глава Бердска Евгений Шестернин вновь поднял тему установки павильона. Руководитель отдела транспортного обслуживания населения Надежда Нятина пообещала, что конструкция появится на нечётной стороне улицы Ленина напротив магазина «Пятёрочка» в ближайшие сроки – в течение одного-двух дней. Но градоначальник потребовал сделать это ещё быстрее, взяв установку павильона под личный контроль. — Погода позволяет, готовьте площадку в течение дня! – заявил Шестернин. Сегодня рабочие УЖКХ должны приступить к асфальтированию площадки под павильон. Напомню, что прежний павильон, совмещённый с киоском, снёс собственник ларька, потому что закончился срок аренды земельного участка. Продлевать его он не захотел, а нового арендатора найти не удалось. Александра Бурковская, фото автора
Прежнюю остановку общественного транспорта снесли, а новый павильон так и не появился.
С августа на остановке общественного транспорта «11 квартал» нет никакого укрытия от непогоды. Об этом факте горожане не раз говорили властям. Сегодня, 7 октября, на еженедельной городской планёрке глава Бердска Евгений Шестернин вновь поднял тему установки павильона. Руководитель отдела транспортного обслуживания населения Надежда Нятина пообещала, что конструкция появится на нечётной стороне улицы Ленина напротив магазина «Пятёрочка» в ближайшие сроки – в течение одного-двух дней. Но градоначальник потребовал сделать это ещё быстрее, взяв установку павильона под личный контроль.
— Погода позволяет, готовьте площадку в течение дня! – заявил Шестернин.
Сегодня рабочие УЖКХ должны приступить к асфальтированию площадки под павильон. Напомню, что прежний павильон, совмещённый с киоском, снёс собственник ларька, потому что закончился срок аренды земельного участка. Продлевать его он не захотел, а нового арендатора найти не удалось.
Александра Бурковская, фото автора