Опознал магазинного вора на видео сотрудник полиции Бердска
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Опознал магазинного вора на видео сотрудник полиции Бердска

6:49:2210/7/2019
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Кража из пивного магазина была раскрыта в течение нескольких часов.

Сразу несколько краж произошли на минувшей неделе. От рук вора вечером 5 октября пострадал салон «Цветочная фантазия», находящийся в центре города. Молодой человек зашёл в магазин, прошёл за прилавок, совершенно невозмутимо вытащил пачку денег и вышел. На всё ушло меньше минуты, а продавцы в это время обслуживали покупателей в другом помещении. Вор, как уточнила начальник Следственного отдела бердской полиции Ирина Кожакина, украл порядка 32 тысяч рублей.

Поздно вечером 6 октября вор забрался в пивной магазин «Золотая пена», чтобы поживиться выручкой. Деньги он так и не нашёл, но зато поучаствовал в видеосъёмке. На следующий день при просмотре видео с камер наблюдения, установленных в магазине, участковый бердской полиции узнал «главного героя» 32 лет от роду. Несостоявшийся вор, как пояснила Ирина Владимировна, был найден и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В ночь на 7 октября в аптеке, расположенной в посёлке Новый, побывал вор, который поживился 64 тысячами рублей. Неизвестный отжал пластиковое окно в помещение и спокойно забрал деньги.

Александра Бурковская, на фото скриншот видео с сайта Бердск Онлайн

Источник: svidetel24.info

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