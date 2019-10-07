Пожилого мужчину сбила «шестёрка» на трассе в Бердске
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Пожилого мужчину сбила «шестёрка» на трассе в Бердске

7:19:5210/7/2019
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ДТП с пострадавшим произошло на «зебре» пешеходного перехода сегодня, около 16 часов в районе «Холди-дискаунтера».

Как рассказали сайту «Свидетель» сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, водитель «шестёрки» трезв, а пожилого пешего гражданина с места происшествия увезла скорая помощь в бердскую ЦГБ.

— Он получил различные травмы в основном в виде ушибов, — прокомментировали произошедшее правоохранители.

Судя по тормозному пути, «шестёрку» от резкого торможения вынесло на пешеходный переход боком, где она и «настигла» пожилого пешехода.

По словам инспекторов ДПС, переломов у сбитого мужчины медики, к счастью водителя ВАЗа, не зафиксировали.

Напомним, что предыдущий наезд на пешехода в Бердске произошёл в конце минувшей недели. Водитель автомобиля «Хонда Фит» не увидел переходившую по «зебре» улицу Ленина 47-летнюю женщину-пешехода, которой пришлось продолжить путь не на работу, а как и нынешнему сбитому пожилому мужчине, в больницу.

Всего за неделю в Бердске, по данным нашего сайта, произошло три наезда на пеших граждан и все три — в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

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Источник: svidetel24.info

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