Пожилого мужчину сбила «шестёрка» на трассе в Бердске

ДТП с пострадавшим произошло на «зебре» пешеходного перехода сегодня, около 16 часов в районе «Холди-дискаунтера». Как рассказали сайту «Свидетель» сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, водитель «шестёрки» трезв, а пожилого пешего гражданина с места происшествия увезла скорая помощь в бердскую ЦГБ. — Он получил различные травмы в основном в виде ушибов, — прокомментировали произошедшее правоохранители. Судя по тормозному пути, «шестёрку» от резкого торможения вынесло на пешеходный переход боком, где она и «настигла» пожилого пешехода. По словам инспекторов ДПС, переломов у сбитого мужчины медики, к счастью водителя ВАЗа, не зафиксировали. Напомним, что предыдущий наезд на пешехода в Бердске произошёл в конце минувшей недели. Водитель автомобиля «Хонда Фит» не увидел переходившую по «зебре» улицу Ленина 47-летнюю женщину-пешехода, которой пришлось продолжить путь не на работу, а как и нынешнему сбитому пожилому мужчине, в больницу. Всего за неделю в Бердске, по данным нашего сайта, произошло три наезда на пеших граждан и все три — в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Фото автора
ДТП с пострадавшим произошло на «зебре» пешеходного перехода сегодня, около 16 часов в районе «Холди-дискаунтера».
Как рассказали сайту «Свидетель» сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, водитель «шестёрки» трезв, а пожилого пешего гражданина с места происшествия увезла скорая помощь в бердскую ЦГБ.
— Он получил различные травмы в основном в виде ушибов, — прокомментировали произошедшее правоохранители.
Судя по тормозному пути, «шестёрку» от резкого торможения вынесло на пешеходный переход боком, где она и «настигла» пожилого пешехода.
По словам инспекторов ДПС, переломов у сбитого мужчины медики, к счастью водителя ВАЗа, не зафиксировали.
Напомним, что предыдущий наезд на пешехода в Бердске произошёл в конце минувшей недели. Водитель автомобиля «Хонда Фит» не увидел переходившую по «зебре» улицу Ленина 47-летнюю женщину-пешехода, которой пришлось продолжить путь не на работу, а как и нынешнему сбитому пожилому мужчине, в больницу.
Всего за неделю в Бердске, по данным нашего сайта, произошло три наезда на пеших граждан и все три — в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.
Фото автора