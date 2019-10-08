Автоледи из Искитима на Nissan Cefiro протаранила Mitsubishi Pajero на трассе у бердского посёлка «Вега»
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Автоледи из Искитима на Nissan Cefiro протаранила Mitsubishi Pajero на трассе у бердского посёлка «Вега»

8:32:0210/8/2019
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Жёсткое ДТП произошло накануне, 7 октября. От услуг бригады скорой помощи участники аварии отказались.

Девушке на «Ниссане», которая подъехала к перекрёстку на трассе у посёлка «Вега» по крайней правой полосе, надлежало повернуть на светофоре, судя по имеющимся дорожным знакам, сугубо в сторону посёлка. По непонятной причине лихая автоледи не сделала этого. Ей, как оказалось, надо было прямо. Она на большой скорости решила преодолеть перекрёсток в заданном направлении. Итог нарушительницы ПДД получился печальный. «Ниссан» протаранил находившийся на его пути «Мицубиси», который в этот момент завершал на перекрёстке манёвр разворота. Подвоха от встречной иномарки водитель внедорожника никак не ожидал.

— Его в тот момент пропускали все встречные авто, — рассказал сайту «Свидетель» инспектор ДПС, работающий на месте происшествия. – Для того, чтобы следовать прямо, ей необходимо было заранее перестроиться в средний или левый ряд.

К счастью, жёсткое ДТП обошлось без пострадавших. Точнее, жительница Искитима из «Ниссана» и бердчанин из «Мицусиси» от услуг специалистов приехавшей на место скорой помощи вежливо отказались. Оба столкнувшихся автомобиля получили в автоаварии крайне тяжёлые «ранения».

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Источник: svidetel24.info

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