Автоледи из Искитима на Nissan Cefiro протаранила Mitsubishi Pajero на трассе у бердского посёлка «Вега»

Жёсткое ДТП произошло накануне, 7 октября. От услуг бригады скорой помощи участники аварии отказались. Девушке на «Ниссане», которая подъехала к перекрёстку на трассе у посёлка «Вега» по крайней правой полосе, надлежало повернуть на светофоре, судя по имеющимся дорожным знакам, сугубо в сторону посёлка. По непонятной причине лихая автоледи не сделала этого. Ей, как оказалось, надо было прямо. Она на большой скорости решила преодолеть перекрёсток в заданном направлении. Итог нарушительницы ПДД получился печальный. «Ниссан» протаранил находившийся на его пути «Мицубиси», который в этот момент завершал на перекрёстке манёвр разворота. Подвоха от встречной иномарки водитель внедорожника никак не ожидал. — Его в тот момент пропускали все встречные авто, — рассказал сайту «Свидетель» инспектор ДПС, работающий на месте происшествия. – Для того, чтобы следовать прямо, ей необходимо было заранее перестроиться в средний или левый ряд. К счастью, жёсткое ДТП обошлось без пострадавших. Точнее, жительница Искитима из «Ниссана» и бердчанин из «Мицусиси» от услуг специалистов приехавшей на место скорой помощи вежливо отказались. Оба столкнувшихся автомобиля получили в автоаварии крайне тяжёлые «ранения». Фото автора
Жёсткое ДТП произошло накануне, 7 октября. От услуг бригады скорой помощи участники аварии отказались.
Девушке на «Ниссане», которая подъехала к перекрёстку на трассе у посёлка «Вега» по крайней правой полосе, надлежало повернуть на светофоре, судя по имеющимся дорожным знакам, сугубо в сторону посёлка. По непонятной причине лихая автоледи не сделала этого. Ей, как оказалось, надо было прямо. Она на большой скорости решила преодолеть перекрёсток в заданном направлении. Итог нарушительницы ПДД получился печальный. «Ниссан» протаранил находившийся на его пути «Мицубиси», который в этот момент завершал на перекрёстке манёвр разворота. Подвоха от встречной иномарки водитель внедорожника никак не ожидал.
— Его в тот момент пропускали все встречные авто, — рассказал сайту «Свидетель» инспектор ДПС, работающий на месте происшествия. – Для того, чтобы следовать прямо, ей необходимо было заранее перестроиться в средний или левый ряд.
К счастью, жёсткое ДТП обошлось без пострадавших. Точнее, жительница Искитима из «Ниссана» и бердчанин из «Мицусиси» от услуг специалистов приехавшей на место скорой помощи вежливо отказались. Оба столкнувшихся автомобиля получили в автоаварии крайне тяжёлые «ранения».
Фото автора