«Угрозы» от Энергосбыта стали поступать на мобильные телефоны жителей Бердска

Бердчане жалуются на то, что уведомления об отключении приходят даже тогда, когда нет долгов. С недавнего времени, рассказывает жительница Бердска Оксана, на мобильный телефон стали приходить смс-уведомления о том, что в случае неуплаты за электроэнергию в ее квартире будет отключен свет. Причём рассылка приходит ежедневно и не только на мобильный, но и на электронную почту по несколько раз в день. — Но дело в том, что я оплачиваю эту услугу ежемесячно! – говорит Оксана. – Долгов у меня нет. Точка кипения наступила у девушки в момент, когда в один день пришло сразу две смс с разными суммами долга. Оксана дозвонилась до оператора: на том конце провода, со слов бердчанки, ей объяснили, что таким образом учреждение дисциплинирует граждан. Причем оператор увидела, что задолженности у бердчанки нет. — Это просто психологическая атака какая-то, — считает Оксана. – Пусть разбираются с теми, кто не платит. Подобные «вирусные» смс получает и другая горожанка Наталья Иваненко. Электроэнергию за сентябрь она оплатить еще не успела, но смс с «угрозой» уже пришло. — Энергосбыт просто делает массовую рассылку этих смс, в итоге в их пункте приёма населения на улице Карла Маркса собралась очередь из возмущающихся, — поясняет Наталья Петровна. На вопросы по внезапному отключению специалисты отделения невозмутимо отвечают: «Ну, написано, чтобы вы не допустили отключения. Не написано же, что уже отключают». Александра Бурковская, фото автора
Бердчане жалуются на то, что уведомления об отключении приходят даже тогда, когда нет долгов.
С недавнего времени, рассказывает жительница Бердска Оксана, на мобильный телефон стали приходить смс-уведомления о том, что в случае неуплаты за электроэнергию в ее квартире будет отключен свет. Причём рассылка приходит ежедневно и не только на мобильный, но и на электронную почту по несколько раз в день.
— Но дело в том, что я оплачиваю эту услугу ежемесячно! – говорит Оксана. – Долгов у меня нет.
Точка кипения наступила у девушки в момент, когда в один день пришло сразу две смс с разными суммами долга. Оксана дозвонилась до оператора: на том конце провода, со слов бердчанки, ей объяснили, что таким образом учреждение дисциплинирует граждан. Причем оператор увидела, что задолженности у бердчанки нет.
— Это просто психологическая атака какая-то, — считает Оксана. – Пусть разбираются с теми, кто не платит.
Подобные «вирусные» смс получает и другая горожанка Наталья Иваненко. Электроэнергию за сентябрь она оплатить еще не успела, но смс с «угрозой» уже пришло.
— Энергосбыт просто делает массовую рассылку этих смс, в итоге в их пункте приёма населения на улице Карла Маркса собралась очередь из возмущающихся, — поясняет Наталья Петровна.
На вопросы по внезапному отключению специалисты отделения невозмутимо отвечают: «Ну, написано, чтобы вы не допустили отключения. Не написано же, что уже отключают».
Александра Бурковская, фото автора