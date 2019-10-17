КБУ вновь отключил горячую воду в Микрорайоне Бердска

Коммунальщики обнаружили новый дефект на трубопроводе горячего водоснабжения. Как сообщают специалисты предприятия, в связи с определением и устранением дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения с 11.30 сегодня, 17 октября, произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-4А. В списке попавших под отключение домов указаны следующие адреса: Микрорайон, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Кроме них называются и два детских садика, расположенных в этом районе Микрорайона — № 2 и № 15. Горячей воды в указанных жилых домах и детских учреждениях не будет вплоть до окончания ремонтных работ. Фото из архива редакции
Коммунальщики обнаружили новый дефект на трубопроводе горячего водоснабжения.
Как сообщают специалисты предприятия, в связи с определением и устранением дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения с 11.30 сегодня, 17 октября, произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-4А. В списке попавших под отключение домов указаны следующие адреса: Микрорайон, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Кроме них называются и два детских садика, расположенных в этом районе Микрорайона — № 2 и № 15.
Горячей воды в указанных жилых домах и детских учреждениях не будет вплоть до окончания ремонтных работ.
Фото из архива редакции