12-летнюю школьницу в светлой одежде сбил Nissan X-Trail на переходе в Бердске

ДТП произошло около девяти часов вечера 17 октября на пешеходном переходе в районе детского садика «Кристаллик». Водитель «Ниссана», по его словам, двигался со стороны Микрорайона по улице Боровой в сторону Красной Сибири. Девочка переходила дорогу по «зебре» нерегулируемого пешеходного перехода со стороны «Кристаллика». Мужчина, допустивший наезд на ребёнка, очень сожалеет, что так вышло. Они с супругой вызвали на место происшествия скорую помощь, а со слов отца девочки им стало известно, что у пострадавшего ребёнка гематома и что-то с пальцем руки. Судя по разбитой левой фаре кроссовера у пострадавшей школьницы возможен порез. На вопрос корреспондента: были ли на одежде девочки сигнальные стикеры или она была в тёмной, незаметной для водительских глаз одежде? — водитель автомобиля пояснил следующее. — Лучше бы она была в тёмной одежде. А она была в чём-то белом. Мы отсмотрели этот момент на регистраторе. Её не было видно. Только свет от встречных фар в воде отражается и вдруг раз и всё… Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, от комментариев воздержались, пояснив, что официальные подробности для прессы появятся позже. На вопрос о состоянии виновника ДТП дорожные полицейские сказали, что водитель «Ниссана» трезв. Напомним, что нынешний наезд автомобиля на несовершеннолетнего пешехода, по данным сайта «Свидетель», шестой по счету за прошедшие две недели октября. Все они произошли на пешеходных переходах. На переходе у «Кристаллика» сегодняшняя 12-летняя школьница стала второй пострадавшей от встречи с транспортным средством на дороге. Вдвойне печальная статистика за столь короткий срок. Фото автора
ДТП произошло около девяти часов вечера 17 октября на пешеходном переходе в районе детского садика «Кристаллик».
Водитель «Ниссана», по его словам, двигался со стороны Микрорайона по улице Боровой в сторону Красной Сибири. Девочка переходила дорогу по «зебре» нерегулируемого пешеходного перехода со стороны «Кристаллика».
Мужчина, допустивший наезд на ребёнка, очень сожалеет, что так вышло. Они с супругой вызвали на место происшествия скорую помощь, а со слов отца девочки им стало известно, что у пострадавшего ребёнка гематома и что-то с пальцем руки. Судя по разбитой левой фаре кроссовера у пострадавшей школьницы возможен порез.
На вопрос корреспондента: были ли на одежде девочки сигнальные стикеры или она была в тёмной, незаметной для водительских глаз одежде? — водитель автомобиля пояснил следующее.
— Лучше бы она была в тёмной одежде. А она была в чём-то белом. Мы отсмотрели этот момент на регистраторе. Её не было видно. Только свет от встречных фар в воде отражается и вдруг раз и всё…
Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, от комментариев воздержались, пояснив, что официальные подробности для прессы появятся позже. На вопрос о состоянии виновника ДТП дорожные полицейские сказали, что водитель «Ниссана» трезв.
Напомним, что нынешний наезд автомобиля на несовершеннолетнего пешехода, по данным сайта «Свидетель», шестой по счету за прошедшие две недели октября. Все они произошли на пешеходных переходах. На переходе у «Кристаллика» сегодняшняя 12-летняя школьница стала второй пострадавшей от встречи с транспортным средством на дороге.
Вдвойне печальная статистика за столь короткий срок.
Фото автора