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Турция договорилась с США о приостановке военной операции в Сирии

13:00 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.

Турция договорилась с США о приостановке военной операции в Сирии
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — сказал Пенс в трансляции телеканала Fox News.

По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований.

При этом демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.
Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.
«Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) ясно заявил, что наших военных там не будет. < …> Мы не будем принимать участия в ситуации в военном аспекте», — сказал Пенс.
Он также пообещал, что США не планируют вводить дополнительные санкции против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.
Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от США «то, что хотела». Так, курды в Сирии сдадут оружие. По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости

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