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Культовый внедорожник Mitsubishi уходит из России

12:45 18.10.2019 Фото: Wikimedia
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Производство и продажи «Паджеро» в Японии прекратились еще летом, а теперь пришла пора и других рынков.

Культовый внедорожник Mitsubishi уходит из России
Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi

В ближайшем будущем отечественный рынок покинет Mitsubishi Pajero, сообщает в четверг Auto.Mail.ru со ссылкой на представителей японского бренда.
Производство и продажи «Паджеро» в Японии прекратились еще летом, а теперь пришла пора и других рынков.

«Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС (в этом году) и новые уже не планируются», — сообщили журналистам представители российского офиса Mitsubishi. При этом там отметили, что у компании еще есть некоторые планы на Pajero в России – правда, они пока держатся в секрете.

Сейчас россиянам доступен Mitsubishi Pajero четвертого поколения, который оснащается бензиновым и дизельными моторами и стоит у дилеров от 2,96 млн до 3,11 млн руб. Кроме этого, с ценником от 2,4 млн до 3,2 млн руб. продается Pajero Sport третьего поколения, который обновился в июле.

В начале октября Mitsubishi вывела на российский рынок «терминаторскую» спецверсию Pajero с черным брутальным кузовом и эксклюзивными колесными дисками.

Источник: autorambler.ru

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От редакции

Мечтали о нем?

Аноним, 18 октября 2019 14:23
можно сказать даже не про пажерика, а про весь концерн митсубиси.
все, ушла пора и митсу больше не у дел

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