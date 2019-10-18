Культовый внедорожник Mitsubishi уходит из России

Производство и продажи «Паджеро» в Японии прекратились еще летом, а теперь пришла пора и других рынков.

Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi

В ближайшем будущем отечественный рынок покинет Mitsubishi Pajero, сообщает в четверг Auto.Mail.ru со ссылкой на представителей японского бренда.

Производство и продажи «Паджеро» в Японии прекратились еще летом, а теперь пришла пора и других рынков.

«Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС (в этом году) и новые уже не планируются», — сообщили журналистам представители российского офиса Mitsubishi. При этом там отметили, что у компании еще есть некоторые планы на Pajero в России – правда, они пока держатся в секрете.

Сейчас россиянам доступен Mitsubishi Pajero четвертого поколения, который оснащается бензиновым и дизельными моторами и стоит у дилеров от 2,96 млн до 3,11 млн руб. Кроме этого, с ценником от 2,4 млн до 3,2 млн руб. продается Pajero Sport третьего поколения, который обновился в июле.

В начале октября Mitsubishi вывела на российский рынок «терминаторскую» спецверсию Pajero с черным брутальным кузовом и эксклюзивными колесными дисками.

Источник: autorambler.ru