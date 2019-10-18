18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

На 1,8 млн рублей заасфальтируют стадион «Восток» в Бердске

12:30 18.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Подрядчик уже заасфальтировал центральный круг стадиона и приступил к работе на съездах. Работы должна быть закончены этой осенью. Деньги были выделены из областного бюджета.

На 1,8 млн рублей заасфальтируют стадион «Восток» в Бердске
Асфальтируют стадион «Восток» в Бердске

Зашел подрядчик на асфальтирование стадиона «Восток» в Бердске, рассказала директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина 14 октября на аппаратном совещании в мэрии. Работы здесь идут по областному финансированию на 1,8 млн рублей.

— Основные работы уже выполнены — заасфальтирован основной круг стадиона, — рассказала Светлана Васильевна.

Начальник пресс-центра мэрии Анна Чекмазова вчера, 17 октября, уточнила «Курьер. Среда. Бердск», что деньги были получены благодаря двум депутатам законодательного собрания Владимиру Карпову и Борису Прилепскому.

— Было выделено 1,8 млн рублей из областных средств для асфальтирования стадиона «Восток», — рассказала Анна Владимировна.

На данный момент подрядчик заасфальтировал центральный круг и приступил к работе на съездах. Напомним, что также в Бердске сейчас идет масштабная реконструкция стадиона «Авангард».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужен ремонт на стадионах Бердска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экс-глава "Единой России" Юрий Глазычев выходит на свободу с чистой совестью?
16:18 18-10-2019
Экс-глава
Похоронили убитую из-за ее Audi Q5 Ксению Каторгину в Каменске-Уральском
16:15 18-10-2019
Похоронили убитую из-за ее Audi Q5 Ксению Каторгину в Каменске-Уральском
Они занимались сексом: Приемных детей "жестокой" опекунши обвинили в распущенности в Алтайском крае
16:00 18-10-2019
Они занимались сексом: Приемных детей
БердскКрещение в РПЦ: Воином Христовым при таинстве Крещения становится каждый житель Бердска
15:45 18-10-2019
Крещение в РПЦ: Воином Христовым при таинстве Крещения становится каждый житель Бердска
Выбор ресторанного оборудования
15:40 18-10-2019
Выбор ресторанного оборудования
Нюансы выбора штор в жилые помещения
15:38 18-10-2019
Нюансы выбора штор в жилые помещения
Я очищаю планету от мусора в одиночку. Давайте сделаем это вместе!
15:36 18-10-2019
Я очищаю планету от мусора в одиночку. Давайте сделаем это вместе!
Особенности мебели из массива дуба
15:36 18-10-2019
Особенности мебели из массива дуба
БердскПринудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
15:30 18-10-2019
Принудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
Запретят одноразовые пластиковые пакеты в России
15:15 18-10-2019
Запретят одноразовые пластиковые пакеты в России