На 1,8 млн рублей заасфальтируют стадион «Восток» в Бердске

Подрядчик уже заасфальтировал центральный круг стадиона и приступил к работе на съездах. Работы должна быть закончены этой осенью. Деньги были выделены из областного бюджета.

Асфальтируют стадион «Восток» в Бердске

Зашел подрядчик на асфальтирование стадиона «Восток» в Бердске, рассказала директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина 14 октября на аппаратном совещании в мэрии. Работы здесь идут по областному финансированию на 1,8 млн рублей.

— Основные работы уже выполнены — заасфальтирован основной круг стадиона, — рассказала Светлана Васильевна.

Начальник пресс-центра мэрии Анна Чекмазова вчера, 17 октября, уточнила «Курьер. Среда. Бердск», что деньги были получены благодаря двум депутатам законодательного собрания Владимиру Карпову и Борису Прилепскому.

— Было выделено 1,8 млн рублей из областных средств для асфальтирования стадиона «Восток», — рассказала Анна Владимировна.

На данный момент подрядчик заасфальтировал центральный круг и приступил к работе на съездах. Напомним, что также в Бердске сейчас идет масштабная реконструкция стадиона «Авангард».