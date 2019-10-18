Законные кречеты Путина: подаренные камчатские кречеты имеют паспорта

Подарок вызвал критическую реакцию в ряде Telegram-каналов

Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию белые кречеты имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, сообщила в четверг пресс-служба Минприроды России на своей странице в Facebook.

⚡️Уважаемые читатели нашей страницы! Учитывая острый интерес к теме Камчатских кречетов, и появление неоднозначных толкований, даём пояснения и уточнения своей информации по существу. Птицы действительно представляют лучший генофонд Камчатских кречетов, имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, в том числе СИТЕС.Оба кречета выведены научными сотрудниками «Русского соколиного центра «Камчатка» совместно с профессиональным коллективом Российско-Киргизского центра «Мурас» в 2019 году.Непосредственно ДОМ (питомник) на Камчатке «Соколиного центра «Камчатка» действительно планируется открыть в 2021 году.🎥В порядке извинения ⚡️за возникшее волнение в сети по поводу размещенной с недостаточными комментариями информации⚡️ делимся видео чудо-рождения уникальной птицы. Опубликовано Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Четверг, 17 октября 2019 г.

Путин, находящийся с государственным визитом в ОАЭ, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Днем ранее президент России был с государственным визитом в Эр-Рияде, где также преподнес в подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Подарок вызвал критическую реакцию в ряде Telegram-каналов. Некоторые из них сообщили, что птицы вывезены незаконным путем, другие — что птицы являются не белыми кречетами, а американскими соколами.

«Учитывая острый интерес к теме камчатских кречетов и появление неоднозначных толкований, даем пояснения и уточнения своей информации по существу. Птицы действительно представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, в том числе СИТЕС», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что оба кречета выведены научными сотрудниками Русского соколиного центра «Камчатка» совместно с профессиональным коллективом российско-киргизского центра «Мурас» в 2019 году. Непосредственно питомник соколиного центра «Камчатка» планируется открыть на Камчатке в 2021 году.

Источник: ТАСС