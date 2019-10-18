Продюсер Pink Floyd восхищался рок-группой «Культурный бункер» из Бердска

На выставке «Культурный бункер» представлена гитара, принадлежащая одному из бердских рок-музыкантов

Немногие знают о том, что в Бердске в конце 80-х годов была создана первая рок-группа, которая распахнула дверь развитию рок-движения по всей Сибири. Конечно, узкие круги бердчан об этом знали. Благодаря сотрудникам бердского музея информация об известных в свое время бердских рок-музыкантах стала известна широкой публике.

Все началось с того, что руководитель музея «Вега» Валентина Васильева побывала в Новосибирске на лекции, посвященной сибирскому рок-движению. Лектор сразу же отметил, что разговор начать нужно с бердской группы «Культурный бункер» — именно с ее появлением родился сибирский рок. И показал слайд, на котором видно, что музыканты стоят на фоне логотипа завода «Вега».

Спустя некоторое время Валентина через соцсети разыскала лидера группы Александра Яковенко и узнала, что в 80-начале 90-х годов в заводском клубе «Вега» он был музыкальным руководителем. И потому была возможность проводить в клубе концерты и репетиции бердских рок-групп. По словам Валентины Васильевой, Александра Яковенко бердские рок-музыканты называют своим отцом и идейным вдохновителем.

За счет завода «Вега» группа «Культурный бункер» писала первые альбомы, ездила на гастроли. А в 1991 году «Вега» была одним из спонсоров рок-фестиваля «СуРок» в Москве.

Автор видео Галина Панчева



Впервые «Культурный бункер» выступил на рок-фестивале «СуРок» в Подольске в 1987 году, и был признан одной из лучших групп. О бердских звездах писали даже в центральной прессе. Музыкантов стали приглашать на различные концерты и фестивали. Артемий Троицкий звал в Киев, но бердчане не смогли туда поехать.

На международном фестивале «Рок-Азия», проходившем в Барнауле в 1990 году, присутствовало много иностранных рок-музыкантов. Был там и первый продюсер легендарной группы Pink Floyd, который после выступления «Культурного бункера» сказал, что это самая яркая, как минимум в Сибири, группа, и их музыка — мирового уровня. На этом же фестивале бердчан увидели и услышали американцы. У них был проект — в Сибири они записали сборник, в который вошли песни порядка 20 групп. Сборник в Америке быстро разошелся. Они вернулись в Сибирь. И для следующего сборника выбрали две новосибирские группы и две бердские — «Культурный бункер» и «Гетто». В итоге вышел альбом «Сибирский экстаз». Он имел большой успех, что впоследствии вылилось в запись четырех сольных альбомов. И вновь они разошлись на ура. Бердские рок-группы пригласили совершить тур по Америке. Только вот добираться нужно было за свой счет. Денег у ребят не было, и поездка сорвалась.

«Культурный бункер» существовал до конца 90-х. Затем все его участники уехали в Москву. Сейчас ударник группы Олег Виноградов живет в Новосибирске, Евгений Агнин и Александр Яковенко — в Москве. «Культурный бункер» до сих пор существует, Яковенко собрал новый состав. Группа выступает в московских клубах. У Агнина своя художественная галерея, на базе которой проходят рок-концерты.

Группа «Гетто» распалась в конце 90-х. Кто-то умер, кто-то уехал. Только Сергей Стрел живет в Бердске.

Возникшие в 90-х другие бердские группы иногда можно услышать и сейчас, например «Болезнь Бехтерева», недавно музыканты отметили 27 лет со дня рождения своего коллектива, «Стоп-кран», «Братец Лис».

В октябре в помещении музея «Вега» открылась выставка «Культурный бункер». На ее открытии присутствовали представители первого бердского рок-движения Сергей Стрел, Андрей Мирный и Дмитрий Бессмертный, которые подготовили музыкальную акустическую программу «Опция декаданс». Посетители выставки с удовольствием послушали песни бердских рок-музыкантов.

По словам Валентины Васильевой, пик рок-музыки пришелся на конец 80-начало 90-х, но между тем, музыканты на своих концертах практически не зарабатывали. И для них самих творчество было превыше всего. Многие записывали свои первые альбомы кустарным способом в домашних условиях. «Культурному бункеру» и «Гетто» повезло. У них была возможность записать альбомы в студии клуба. Практически все бердские рок-группы репетировали в заводском клубе. Была договоренность с директором завода, что раз в месяц они проводят официальные концерты с репертуаром известных российских исполнителей. А за это им разрешали пользоваться аппаратурой и студией. В здании клуба устраивались и своего рода «квартирники». В свое время здесь побывали Янка Дягилева, Егор Летов.

— Грустно, что пик рок-музыки прошел, и она сейчас перестала быть такой востребованной, — сожалела Валентина Васильева.

Окунуться в мир рок-музыкантов, узнать их историю и историю их творчества бердчане могут на выставке «Культурный бункер» в музее «Вега». О музыкантах вам расскажут сотрудники музея, впрочем, посмотреть выставку и получить информацию вы сможете и без их участия. Об этом расскажут уникальные фотографии из личных архивов рок-музыкантов и сопровождающие их подписи.