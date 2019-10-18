Перестали отключать свет на 17 часов в СНТ «Морозовское» с зимующими жителями Бердска

В дачном сообществе из-за долгов отдельных потребителей отключали свет больше, чем на полдня. Люди были возмущены, почему они должны страдать из-за других неплательщиков. Оказалось, отключение было законным.

Свет включили

Включили свет на полный день после отключения на 17 часов в сутки в СНТ «Морозовское». Напомним, здесь из-за чужих долгов дачников по требованию «Энергосбыта» отключали свет больше чем на полдня. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились берчане, которые живут здесь круглый год и оставались без электроэнергии в осень.

— Вернули им свет, всю у их нормально, — сказали в диспетчерской «Российских электросетей» «Курьер. Среда. Бердск» 17 октября.

Специалисты «РЭС» на запрос «Курьер. Среда. Бердск» отвечали «Курьер. Среда. Бердск», что отключение было законно, на основании постановления правительства. В соответствии с ним, людям могут отключать свет на отдельные периоды в связи с задолженностью за электроэнергии.