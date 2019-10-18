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Перестали отключать свет на 17 часов в СНТ «Морозовское» с зимующими жителями Бердска

13:30 18.10.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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В дачном сообществе из-за долгов отдельных потребителей отключали свет больше, чем на полдня. Люди были возмущены, почему они должны страдать из-за других неплательщиков. Оказалось, отключение было законным.

Перестали отключать свет на 17 часов в СНТ «Морозовское» с зимующими жителями Бердска
Свет включили

Включили свет на полный день после отключения на 17 часов в сутки в СНТ «Морозовское». Напомним, здесь из-за чужих долгов дачников по требованию «Энергосбыта» отключали свет больше чем на полдня. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились берчане, которые живут здесь круглый год и оставались без электроэнергии в осень.

— Вернули им свет, всю у их нормально, — сказали в диспетчерской «Российских электросетей» «Курьер. Среда. Бердск» 17 октября.

Специалисты «РЭС» на запрос «Курьер. Среда. Бердск» отвечали «Курьер. Среда. Бердск», что отключение было законно, на основании постановления правительства. В соответствии с ним, людям могут отключать свет на отдельные периоды в связи с задолженностью за электроэнергии.

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От редакции

Вы имеете долги за свет?

Аноним, 18 октября 2019 14:50
Это не надолго, с 28 октября начнут снова

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