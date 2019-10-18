Колодец вам под колесо: Цепочка колодцев с перепадами уровня асфальта заставляет выезжать на встречу по дороге на водозабор в Бердске

На дороге от ул. Заводской до ул. Космической горожане просят отремонтировать люки. По мнению водителей, первый колодец скоро рухнет. Специалисты не увидели больших перепадов в уровне асфальта, но обещали заняться ремонтом.

Люк не должен выступать над дорогой

Цепочка колодцев создает риск для движения на повороте с ул. Космической на ул. Заводскую в сторону водозабора. Об этом в редакцию сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, были собраны 42 вопроса о дорожных проблемах Бердска.

— Цепочка колодцев по правой часты дороги, все «утоплены» по отношению к асфальту. Первый колодец уже критический, скоро рухнет наверно! По встречке не объедешь в летний период, так как движение интенсивное, в одну полосу. Вот и едем по этим колодцам, — жалуются горожане.

Н вопросы ответил заместитель по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров. Он рассказал, что специалисты Комбината бытовых услуг Бердска провели осмотр канализационных колодцев, расположенных на проезжей части дороги от ул. Заводской до ул.Космическая. И они увидели небольшие перепады уровня асфальта и колодцев.

— В ходе осмотра выявлено наличие незначительного перепада уровней люка и поверхности проезжей части дороги. Канализационный коллектор Д200мм. от ул.Заводской до ул.Космической передан КБУ в только в 2017г. После признания его бесхозяйным, ремонт до настоящего времени не планировался и не проводился, — уточнил Владимир Захаров.

Также Захаров обещал, что просьба о ремонте отмосток вокруг люков колодцев канализационного коллектора на этом участке, будет рассмотрена при формировании плана капитального ремонта на 2020г. «Курьер. Среда. Бердск» продолжит публикацию ответов на вопросы бердчан о проблемах на дорогах города в серии публикаций «Бердску нужны дороги».