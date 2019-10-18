Покушал на 4500 рублей с чужой карты в кафешках и отправился в зону строгого режима житель Болотного

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Болотнинского района Ивана Климовича.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).
В суде установлено, что в середине февраля 2019 года мужчина обнаружил утерянную потерпевшим банковскую карту и в этот же день с использованием функции бесконтактной оплаты приобрел еду, напитки и одежду в магазинах и заведениях общественного питания Болотнинского района («Вилка-Ложка», «Продукты Болотное», «Мария-РА» и пр.) на сумму около 4500 рублей.
Злоумышленник не сообщил работникам организаций о том, что пластиковая банковская карта ему не принадлежит.
В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.
Суд, с учетом имевшихся судимостей, присоединил наказание по предыдущему приговору и окончательно назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: Прокуратура НСО