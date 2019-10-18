Покушал на 4500 рублей с чужой карты в кафешках и отправился в зону строгого режима житель Болотного

В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. У него был условный срок. Итог -2,5 года тюрьмы.

В Болотном суд приговорил местного жителя к лишению свободы за хищение денег с чужой пластиковой карты

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Болотнинского района Ивана Климовича.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

В суде установлено, что в середине февраля 2019 года мужчина обнаружил утерянную потерпевшим банковскую карту и в этот же день с использованием функции бесконтактной оплаты приобрел еду, напитки и одежду в магазинах и заведениях общественного питания Болотнинского района («Вилка-Ложка», «Продукты Болотное», «Мария-РА» и пр.) на сумму около 4500 рублей.

Злоумышленник не сообщил работникам организаций о том, что пластиковая банковская карта ему не принадлежит.

В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.

Суд, с учетом имевшихся судимостей, присоединил наказание по предыдущему приговору и окончательно назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Прокуратура НСО