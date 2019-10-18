Объедаются яйцами жители России

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

В среднем каждый россиянин в год потребляет на 20 яиц больше положенной нормы. По этому показателю Россия уступает Китаю и опережает США с Евросоюзом.

В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц). Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank CIB (имеется в распоряжении РБК).

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства. В среднесрочной перспективе мы ожидаем замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде», — заявили аналитики. По их подсчетам, к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 млрд штук, что на 6% превысит показатель прошлого года.

В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 млрд штук. В отчете говорится, что после четырехлетнего непрерывного роста производство яиц в стране показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. «Причиной замедления темпов выпуска стал опережающий рост цен на сырье», — считают аналитики Sberbank CIB.

Источник: РБК