Травмы головы зафиксировали медики Бердска у сбитой 12-летней девочки

Госавтоинспекция региона распространила официальную информацию о ДТП, произошедшем вчера, 17 октября, вечером на пешеходном переходе в районе детского садика «Кристаллик». — 17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» во время движения по улице Боровая со стороны улицы Маяковского в сторону улицы Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказывает старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области Ольга Гейнисман. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка. С травмами головы она была доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию. Напомним, как рассказал сайту «Свидетель» водитель автомобиля «Ниссан» на месте происшествия, он не заметил ребёнка на дороге из-за света фар встречных авто. Кроме того отметим, что в момент наезда кроссовера на ребёнка в районе места происшествия шёл дождь. По данным «Свидетеля», это шестой наезд автомобиля на человека, идущего по «зебре» перехода, в череде подобных ему происшествий, произошедших с начала октября в Бердске, и второй на пешеходном переходе возле «Кристаллика». 2 октября именно на этом переходе в столкновении маршрутки и джипа получила ранение 40-летняя женщина-пешеход и пассажирка внедорожника. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и врезался в джип, остановившийся у «зебры» для пропуска пешехода. От удара джип откинуло на пешехода. Фото автора
Госавтоинспекция региона распространила официальную информацию о ДТП, произошедшем вчера, 17 октября, вечером на пешеходном переходе в районе детского садика «Кристаллик».
— 17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» во время движения по улице Боровая со стороны улицы Маяковского в сторону улицы Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказывает старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области Ольга Гейнисман.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка. С травмами головы она была доставлена в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию.
Напомним, как рассказал сайту «Свидетель» водитель автомобиля «Ниссан» на месте происшествия, он не заметил ребёнка на дороге из-за света фар встречных авто. Кроме того отметим, что в момент наезда кроссовера на ребёнка в районе места происшествия шёл дождь.
По данным «Свидетеля», это шестой наезд автомобиля на человека, идущего по «зебре» перехода, в череде подобных ему происшествий, произошедших с начала октября в Бердске, и второй на пешеходном переходе возле «Кристаллика».
2 октября именно на этом переходе в столкновении маршрутки и джипа получила ранение 40-летняя женщина-пешеход и пассажирка внедорожника. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и врезался в джип, остановившийся у «зебры» для пропуска пешехода. От удара джип откинуло на пешехода.
Фото автора