Травмы головы зафиксировали медики Бердска у сбитой 12-летней девочки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Травмы головы зафиксировали медики Бердска у сбитой 12-летней девочки

1:18:1510/18/2019
0

<div></div>

Госавтоинспекция региона распространила официальную информацию о ДТП, произошедшем вчера, 17 октября, вечером на пешеходном переходе в районе детского садика «Кристаллик».

— 17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» во время движения по улице Боровая со стороны улицы Маяковского в сторону улицы Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказывает старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области Ольга Гейнисман.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка. С травмами головы она была доставлена в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию.

Напомним, как рассказал сайту «Свидетель» водитель автомобиля «Ниссан» на месте происшествия, он не заметил ребёнка на дороге из-за света фар встречных авто. Кроме того отметим, что в момент наезда кроссовера на ребёнка в районе места происшествия шёл дождь.

По данным «Свидетеля», это шестой наезд автомобиля на человека, идущего по «зебре» перехода, в череде подобных ему происшествий, произошедших с начала октября в Бердске, и второй на пешеходном переходе возле «Кристаллика».

2 октября именно на этом переходе в столкновении маршрутки и джипа получила ранение 40-летняя женщина-пешеход и пассажирка внедорожника. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и врезался в джип, остановившийся у «зебры» для пропуска пешехода. От удара джип откинуло на пешехода.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    9:05:59 4/12/2021
    Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    8:44:34 4/12/2021
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    8:39:15 4/12/2021
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    8:20:02 4/12/2021
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    8:19:09 4/12/2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    7:34:25 4/12/2021
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске