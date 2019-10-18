Тело десятиклассницы в туалете школы №112 Новосибирска. СК возбудил уголовное дело

К самоубийству Алина будто готовилась. На той же страничке в соцсетях в 7.45 написала «Это конец». Поменяла статус во «Вконтакте» на *произошла смерть*.

Школьница оставила последний пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Следователем следственного отдела по Советскому району города Новосибирска СК России по Новосибирской области по факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района возбуждено уголовное дело, сообщает сайт ведомства.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В рамках уголовного дела следователи досконально изучат условия жизни несовершеннолетней, круг ее общения и установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетней, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что десятиклассница, которую 17 октября нашли мертвой в туалете школ №112 Новосибирска, в ночь перед смертью писала друзьям, что любит их, но не вернется «по некоторым причинам». Текст сообщения опубликован в Telegram-канале RT.

«Привет. Я сказать, что, возможно, все же сюда не вернусь по некоторым причинам. Извините. Люблю вас всех. Мне очень жаль», — приводит издание текст сообщения, отправленного в 3:30.

Кроме того, за день до смерти девушка присылала друзьям аудиосообщения, в которых говорила, что ей плохо и что «реально по ощущениям сейчас умру». Она не говорила, что именно у нее случилось, но друзья в разговоре с изданием отметили, что у школьницы могли быть проблемы в семье. Отмечается, что аудиосообщения девушка записывала на улице, пока бежала куда-то, сообщает Lenta.ru

По имеющейся информации, девушка была обнаружена повешенной в женском туалете школы. Отмечается, что учеников отпустили домой, а в помещении учебного заведения работают следователи и полицейские.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело», – сообщили изданию в Следственном комитете.

По информации СМИ, покончившая с собой девушка – 15-летняя ученица десятого класса.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и изучают условия жизни погибшей. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет установлена причина смерти.

Ученики школы, со своей стороны, сообщили в социальных сетях, что у старшеклассницы были проблемы в семье.

По словам некоторых воспитанников школы (эти данные еще не подтвердили медики), девочка еще была жива, и врачи пытались ее реанимировать.

Нет ли среди взрослых виновных в гибели ученицы — выяснит прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, не было ли нарушений закона со стороны школы, других органов и лиц. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

Дети подумали, что это пранк

Девочка была зарегистрирована во «Вконтакте» под мужским именем, но взрослые говорят, что не замечали у нее отклонений

ЧП случилось в первую смену в новосибирской школе № 112. Десятиклассница Алина Иванова (имя и фамилия изменены — Ред.) была новенькой в классе. После первого урока девочка ушла в туалет, больше живой ее не видели.

На тело девочки в школьном туалете наткнулась пятиклассница Аня (имя изменено — Ред.). Сначала не поверила, что перед ней мертвый человек.

— Подумала, что это какой-то прикол, пранк, — рассказала КП-Новосибирск Аня.

Когда дошло, что это не розыгрыш, школьница набрала своих родителей, потом побежала звать на помощь учителей. Те вызвали врачей. Алину пытались спасти…

— Там (возле туалета — Ред.) на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей, — рассказала КП-Новосибирск одна из школьниц. — Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку. Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось — девочка умерла.

Версии: от несчастной любви до строгих учителей

Что же стало причиной самоубийства? Сейчас это выясняют следователи, в СКР возбудили уголовное дело. Дети накидывают сразу несколько версий:

— Она встречалась с мальчиком, недавно рассталась и теперь многие думают, что Алина пошла на такой шаг из-за разбитых чувств.

— Мой друг говорит, у нее были сложные отношения с родителями, — рассказал другой ребенок.

— Недавно на нее накричала учительница прямо во время урока. Может быть, все это вместе накопилось, — предполагает один из школьников.

— Видели, как она с первого урока бежала в слезах — с первого этажа на третий в туалет. Кто-то ее обидел, — добавляют деталей очевидцы.

Другие дети сообщают, что девочка была странной, немного неуравновешенной, в школу №112 она перешла недавно, проучилась всего 2 месяца, а на прошлом месте учебы часто не появлялась на уроках и тоже пыталась свести счеты с жизнью. Но источник из надзорных структур рассказал КП-Новосибирск прямо противоположные вещи, что ребенок как раз был из нормальной семьи, самый обыкновенный подросток:

— Девочка только недавно стала учиться в школе №112. Причина перевода банальная — родители купили квартиру и переехали, никаких конфликтов в предыдущей школе у ребенка не было. Ранее она обучалась в Сибирском кадетском корпусе. Семья благополучная. Никаких предпосылок к беде не было. Девочка активно участвовала во всех школьных мероприятиях, учителя ей были довольны. Все в шоке, что это произошло.

«Произошла смерть»

И все-таки Алина выделялась среди сверстниц. В соцсетях зарегистрирована под мужским именем — «Матвей Достоевский». Вместо аватарки — нарисованная морда чудища. Картинки на страничке — с одной стороны типичные для подростков — аниме, сердечки с котятами, с другой, много трэша и картинок с сексуальным подтекстом. Слишком много.

К самоубийству Алина будто готовилась. На той же страничке в соцсетях в 7.45 написала «Это конец». Поменяла статус во «Вконтакте» на *произошла смерть*.