100 тысяч рублей задолжал работодатель каменщику-строителю в Бердске
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100 тысяч рублей задолжал работодатель каменщику-строителю в Бердске

1:33:2310/18/2019
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Трудоустроенный неофициально каменщик требует выплатить ему зарплату.

В редакцию «Свидетеля» обратился Александр Врублёвский. Он рассказал, что с сентября прошлого года работал каменщиком на стройке. Александр пришёл на объект, когда там только забивали сваи. Тогда, по словам рабочих, платили неплохо, но зарплаты выплачивали частями. Александр Сергеевич получал по 70 тыс. рублей в месяц. Однако за последние полтора месяца не дали ни рубля. 14 октября рабочим объявили, что бригада уже выбрала все деньги, да ещё и перерасходовала выделенный раствор. В итоге людям сообщили, что они ещё остались должны.

— Нам это сказали после того, как мы завершили объект, — вздохнул Александр Врублёвский.

Никаких документов, подтверждающих, что он работал на стройке, у него нет. По словам Александра, какой-то договор есть только у бригадира и у него же табели рабочего времени, журнал по технике безопасности. Однако у самого Александра даже нет фотографий этих документов и подтвердить свои слова он ничем не может. По этой причине мы не стали публиковать название объекта, где он работал. Его возводит генеральный подрядчик, который заключил договора с несколькими организациями. Они в свою очередь наняли бригады, расчётами в которых генподрядчик не интересуется. Для него главное, чтобы подрядчики в срок исполняли свои обязательства.

Директор правового центра «Защита» Жанна Александрова предположила, что у бригадира, возможно, есть договор подряда. В итоге он выступает в качестве работодателя для всех остальных входящих в состав его бригады. Если человек не был трудоустроен официально, ему придётся сначала доказать, что он работал в этой бригаде. Для этого нужно обращаться в суд и быть готовым представить письменные доказательства (журналы, табели, пропуска…) и вызвать свидетелей, готовых подтвердить слова работника. Хорошо, если зарплату перечисляли на банковскую карту, тогда можно показать её размер и периодичность. В Бердске уже есть прецеденты, когда люди в суде доказывали факт трудоустройства и взыскивали невыплаченную зарплату.

В случае, когда человек трудоустроен официально, доказывать факт работы не нужно. Такие споры нередко разрешает прокуратура (Бердск, ул. Первомайская, 66) или государственная трудовая инспекция (Новосибирск, ул. Федосеева, дом 12а, корпус 1). Жанна Александрова призвала не тянуть с обращениями по вопросам невыплаты заработной платы: срок исковой давности по таким делам составляет всего один год.

Юристы центра «Защита» работали по подобному делу. К ним обратился бригадир строителей и рассказал, что подрядчик с ними не рассчитался. Заявитель показал договор подряда. На основании его специалисты помогли составить претензию и были готовы обратиться в суд. Однако наниматель подрядчиков решил не доводить дело до суда и рассчитался с рабочими.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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