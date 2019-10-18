Самые популярные ошибки ЕГЭшников в 2019 году

Около 20% ребят, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. 24% выпускников уверены, что трудовой договор может быть заключен устно.

Выпускники 2019 года не разбираются в семейных делах и брачных отношениях

Какие ошибки стали самыми «популярными» на ЕГЭ по русскому? Почему в «базовой» математике появилось больше троечников? Сколько школьников путают Госдуму и Правительство? Эксперты Федерального института педагогических измерений проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2019 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.

Русский язык

Это обязательный предмет: если его не сдашь, аттестат не получишь. Минимум — 24 балла. До «тройки» в этом году, так же как и в прошлом, не дотянули меньше одного процента выпускников.

Самой сложной орфограммой оказалось «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий». Например, слово «тащАщий» — здесь участники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить». То есть смешивают виды глагола. «СутулЯщийся», «светИтся», «колЕтся»… Правильно подставить букву смогли только 38% «егэшников».

Вторыми по сложности оказались задания, проверяющие правописание суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников. «БеЗголосый», «череСчур»… Причина ошибок? Ребятам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы и приставки, которые многим школьникам в итоге сильно «испортили» жизнь.

С правописанием -Н- и -НН- справляются чуть лучше (65% выпускников). «Тканый», «растрепанный», «лиственница»… И примерно столько же ребят (65%) справляются с правописанием корней «гар/гор», «клан/клон», «бер/бир» — вариантов много.

Пунктуация — тоже слабое звено. В 2019 году было введено новое задание на анализ небольшого текста. С ним справились только 32% выпускников. Остальные запутались в запятых, тире и двоеточиях.

У многих «егэшников» хромает и грамматика. Ошибки? На любой вкус: «более лучший, самый красивейший»; «много время», «превосходство перед другими», «по окончанию спектакля».

Математика

Это еще один обязательный предмет, но экзаменов по нему два: базовый (достаточно и «тройки» для получения аттестата) и профильный, результаты которого спрашивают вузы.

Что интересно? В этом году результаты «базы» по сравнению с прошлым годом серьезно изменились. «Троечников» стало намного больше. В 2018 году их было 13% от всех сдающих, а в 2019-м — уже 19,8%. Число отличников, наоборот, уменьшилось — с 48% в 2018 году до 39,9% — в 2019-м. Эксперты связывают это с тем, что впервые в 2019 году выпускник был обязан выбрать что-то одно: или «профиль», или «базу». А не все вместе, как многие делали раньше. В итоге самые подготовленные выпускники, которые раньше использовали «базу» как тренировку, массово перешли на «профиль».

На «базе» остались в основном гуманитарии. То есть те, кому математика для поступления в вуз не нужна. Что оказалось для них самым сложным? С трудом выпускникам далась стереометрия.

«В бак, имеющий форму правильной четырехугольной призмы, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,6 раза. Найдите объем детали». С подобной задачкой справляются около 40% выпускников.

Еще хуже обстоят дела с умением строить простейшие математические модели.

«В доме всего 10 квартир с номерами от 1 до 10. В каждой живет не менее одного и не более трех человек. В квартирах с 1-й по 8-ю включительно суммарно живет 10 человек. А в квартирах с 7 по 10 включительно суммарно — тоже 10 жильцов. Вопрос: сколько человек живет в этом доме?» С этим заданием справляются менее трети ребят.

Профильная математика, наоборот, пошла «в рост». Почти половина всех сдающих набрала на этом экзамене более 61 балла. Для сравнения — в прошлом году таких ребят было всего 32%. Число «двоечников», наоборот, снизилось. Правда, и здесь самыми трудными остаются задания на геометрию и математические модели. Плюс матанализ.

Обществознание

Это самый популярный предмет: как экзамен по выбору его из года в год сдают примерно 50% выпускников. Но в итоге до «тройки» не дотягивает практически каждый пятый. Почему так много?

Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко и без труда, толком не готовятся. Рассматривают экзамен как «запасной вариант». Это самая фатальная ошибка.

Около 20% ребят, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. 24% выпускников уверены, что трудовой договор может быть заключен устно: «Вот я сделаю, а ты мне заплати…»

30% не различают уголовное и гражданское право. И около 50% выпускников отмечают, что «Правительство РФ принимает законы». Кстати, эта ошибка была одной из самых «популярных» и в прошлом году.

Статистика показывает: выпускники 2019 года не разбираются в семейных делах и брачных отношениях. «В РФ признается только брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Все остальные виды совместного проживания мужчины и женщины браком не являются. Необходимо акцентировать на этом внимание учеников», — замечают эксперты.

Источник: РГ