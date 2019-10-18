17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Т-Трейл во время движения по ул. Боровая со стороны ул. Маяковского в сторону ул. Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка, с травмами головы доставлена в медицинское учреждение.
Сбил 12-летнюю девочку водитель Nissan на ул.Боровой в Бердске
14:02 18.10.2019
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка, с травмами головы доставлена в медицинское учреждение.
17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Т-Трейл во время движения по ул. Боровая со стороны ул. Маяковского в сторону ул. Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
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