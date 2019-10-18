В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка, с травмами головы доставлена в медицинское учреждение.

Сбил 12-летнюю девочку водитель Nissan на ул.Боровой в Бердске

17 октября в 19 часов водитель автомобиля «Ниссан Т-Трейл во время движения по ул. Боровая со стороны ул. Маяковского в сторону ул. Красная Сибирь при проезде зоны нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя девочка, с травмами головы доставлена в медицинское учреждение.



По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию.