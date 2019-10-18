Введут ли льготную ипотеку на рынок вторичного жилья?

Запустить ипотечную программу для семей с детьми, родившимися с 2018 по 2022 год, предложил президент Владимир Путин

Распространение льготной ипотеки на вторичное жилье позволит решить жилищный вопрос большему числу семей. При этом роста цен на квартиры, скорее всего, не будет: конкуренция на этом рынке не позволит квадратным метрам резко подорожать, считают эксперты.

Поручение правительству рассмотреть возможность запуска льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас она распространяется только на новостройки. В ряде регионов нового жилья возводится мало, поэтому программа там практически не работает. Общее кассовое исполнение по проекту не превышает 8 процентов.

Льготную ипотеку могут распространить на вторичный рынок жилья в регионах, где есть дефицит новостроек

Запустить ипотечную программу для семей с детьми, родившимися с 2018 по 2022 год, предложил президент Владимир Путин. Она стартовала в начале 2018 года. Покупая жилье в строящихся домах или рефинансируя ранее полученные кредиты, такие семьи получили право на субсидирование ставки, превышающей 6 процентов. Но льгота была ограничена во времени. Позже в Послании Федеральному Собранию президент предложил распространить льготную ставку на весь срок действия кредита, что и было сделано в апреле 2019 года.

Это заметно подогрело спрос на такие кредиты. По данным Минфина, за апрель — август 2019 года выдано около 14,4 тысячи таких кредитов на 39,5 миллиарда рублей. Это 11 процентов всего объема ипотеки, которую граждане берут на покупку нового жилья. До изменения условий программы доля таких кредитов не превышала 2 процента, рассказали «РГ» в Дом.РФ.

В целом с начала запуска «семейной» ипотеки выдано 22,6 тысячи кредитов почти на 60 миллиардов рублей.

Дальнейшее расширение программы, безусловно, облегчит решение жилищного вопроса для семей с детьми, полагает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Спрос частично сместится на «вторичку», которая сейчас сдает позиции из-за более дорогой ипотеки, добавляет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». Роста цен на «вторичке», скорее всего, не будет, так как предложение квартир тоже увеличится и конкуренция не позволит ценам расти, уточняет она.

Впрочем, вряд ли граждане массово начнут приобретать квадратные метры на «вторичке», говорит Репченко: покупатели, скорее, рассчитывают на более современное жилье. К тому же есть сомнения, что программу льготной ипотеки решат распространить на вторичный рынок по всей стране. Государству выгодно поддерживать застройщиков и принимать меры, стимулирующие спрос на квартиры в новых домах, поскольку строительство дает налоги и рабочие места. Вторичный рынок не столь важен для государства, констатирует Репченко, поэтому, если льготную ипотеку на вторичном рынке и введут, то, скорее, в регионах с дефицитом новостроек.

По данным Минстроя на 1 сентября, с начала 2019 г. в России введено 42,3 миллиона квадратных метров жилья. Это на 7,9 процента больше того же периода 2018 года, но ниже цифр, запланированных в национальном проекте (120 миллионов кв. метров жилья ежегодно).

Источник: РГ