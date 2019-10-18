Достаем авоськи: Роспотребнадзор введет запрет на пластиковые пакеты

Отмечается, что ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Соответствующие предложения уже готовы и в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства.

По данным «Известий», Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В пресс-службе Минприроды газете сообщили, что ведомство выступает «за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку». Там также добавили, что «отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия».

В марте этого года на совещании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах в качестве мер по сокращению образования мусора в России.

Источник: ТАСС