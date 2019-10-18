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Достаем авоськи: Роспотребнадзор введет запрет на пластиковые пакеты

14:21 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

Достаем авоськи: Роспотребнадзор введет запрет на пластиковые пакеты

Введут ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика

Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для магазинов вплоть до их полного запрета.

Отмечается, что ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Соответствующие предложения уже готовы и в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства.

По данным «Известий», Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В пресс-службе Минприроды газете сообщили, что ведомство выступает «за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку». Там также добавили, что «отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия».

В марте этого года на совещании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах в качестве мер по сокращению образования мусора в России.

Источник: ТАСС

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