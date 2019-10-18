Автоледи на кроссовере врезалась в такси Renault Logan на главной улице Бердска

ДТП на ул. Ленина

Днем в пятницу на главной улице Бердска столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП движение по ул. Ленина было затруднено, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Примерно в 13.00 сегодня, 18 октября, кроссовер врезался в Renault Logan, оснащенного шашечками такси. ДТП произошло недалеко от остановки «Радиозавод». Свидетели полагают, что такси ехало прямо в направлении центра, а кроссовер с автоледи за рулем поворачивал с ул. Герцена и ударил в зад «Рено». Возможно, таксист стоял на светофоре в ожидании зеленого сигнала.

Вероятно, удар не был серьезным, поскольку участники ДТП мирно беседуют в ожидании аварийного комиссара. Но столкнувшиеся автомобили перегородили две полосы движения в сторону ул. Горького. Пробки нет, по словам очевидцев, но транспорт с трудом объезжает место ДТП.