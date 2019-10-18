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Экс-главу «Единой России» и совладельца ЦУМа и ГУМа Юрия Глазычева выпустил из колонии суд Новосибирска

17:30 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Глазычев обвинялся в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд руб. В декабре 2016 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил ему пять лет в колонии общего режима.

Экс главу Единой России и совладельца ЦУМа и ГУМа Юрия Глазычева выпустил из колонии суд Новосибирска
Новосибирский суд решил отпустить Юрия Глазычева по УДО

Калининский райсуд Новосибирска удовлетворил прошение бывшего главы политсовета реготделения «Единой России» и известного предпринимателя Юрия Глазычева об условно-досрочном освобождении, передал корреспондент “Ъ” из зала суда. «Спасибо, ваша честь, за конструктивное решение»,— поблагодарил экс-политик судью Татьяну Черных.

66-летнего господина Глазычева освободят, как только решение вступит в законную силу. У сторон есть десять дней на обжалование судебного вердикта. При этом представитель прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении Юрия Глазычева.
Напомним, экс-совладелец новосибирских ГУМа и ЦУМа Юрий Глазычев обвинялся в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд руб. В декабре 2016 года Заельцовский райсуд Новосибирска назначил ему пять лет в колонии общего режима. Отбыв половину назначенного ему судом срока, предприниматель направил в Калининский райсуд прошение об УДО. За это время, согласно материалам дела, бывший политик проявил себя с хорошей стороны: он трудился на восстановлении церкви, работал аниматором на конкурсах для заключенных и даже написал для стенгазеты колонии ряд заметок на тему «формирования правопослушного поведения у осужденных».

Первоначально райсуд отказал в ходатайстве, однако экс-политик опротестовал решение. В августе 2019 года Новосибирский облсуд отменил решение об отказе в условно-досрочном освобождении Юрия Глазычева и направил прошение на новое рассмотрение, которое, в итоге, и было сегодня удовлетворено.

Источник: Ъ

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