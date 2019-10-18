За «Богемскую рапсодию» критики получили ответ от барабанщика Queen Роджера Тейлора

«Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра», — отметил он.