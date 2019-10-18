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За «Богемскую рапсодию» критики получили ответ от барабанщика Queen Роджера Тейлора

17:14 18.10.2019 Фото: wikipedia.org
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Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики.

За Богемскую рапсодию критики получили ответ от барабанщика Queen Роджера Тейлора

Вышедший в октябре прошлого года фильм «Богемская рапсодия», заработал почти миллиард долларов в мировом прокате

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине «Богемская рапсодия».
Музыкант связал негативную реакцию на байопик с огромной популярностью Queen: «Проблема в том, что мы слишком знамениты, а прессе это не нравится».
«Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра», — отметил он.
Ранее гитарист Брайан Мей назвал «тревожным» поведение критиков после успеха «Богемской рапсодии». Фильм, вышедший в октябре прошлого года, заработал почти миллиард долларов в мировом прокате.
Он завоевал «Оскар» в четырех номинациях. В том числе, статуэтка «за лучшую мужскую роль» досталась Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри.
Источник: РИА Новости
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