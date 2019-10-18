18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска

18:00 18.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
1 0

У Ирины Вяткиной много претензии к работе врача Зои Мироновной. Она заявила, что Мироновна была отстранена от работы в 2015 году. Руководство поликлиники не подтвердило данную информацию.

Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска
Бердчанка обратилась с просьбой предотвратить назначения Мироновой на должность заведующей детским отделением
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска

Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из БердскаБез зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?Ещё 30 новостей

Жительница Бердска Ирина Вяткина возмущена назначением на должность заведующей детским стационаром детского врача Зои Мироновой. Ирина Алексеевна обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» со словами негодования в адрес Зои Фёдоровны. У женщины есть много претензий к ее работе.

— Призываю вас проявить свою гражданскую позицию и не допустить назначение на должность заведующей детским отделением в детской больнице Бердска Миронову Зою Фёдоровну, которая отрицательно зарекомендовала пред многими материями Бердска, — обратилась Ирина Вяткина 17 октября.

Женщина сообщила о том, что в 2015 году Зоя Миронова была отстранена от работы детским врачом. Насколько верна эта информация обоснованы претензии Ирины Алексеевны «Курьер. Среда. Бердск» уточнил у главного врача Бердской центральной больницы Аллы Дробинской.

— Миронова временно назначена на должность исполняющей обязанности детским соматическим отделением. Вакансия заведующего остается свободной, — уточнила Алла Николаевна 18 октября.

Был ли отстранена от работы четыре года назад Зоя Миронова «Курьер. Среда. Бердск» уточнила заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко.

— Она не была отстранена. В 2015 году с поста заведующей Миронова ушла на длительный больничный. В течение года она находилась на лечении, — рассказала Ирина Александровна 18 октября.

После этого она работала врачом. Были ли недовольства матерей детей Бердска по поводу работы Зои Мироновой, Ирина Ткаченко не подтвердила эту информацию.

— Ко мне не поступали претензии от пациентов по поводу работы Мироновой, — уточнила Ирина Ткаченко.

Историю взаимоотношений и суть претензий Ирины Вяткиной к врачу Зое Мироновой, читайте в ближайшие дни.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слышали о работе Зои Мироновой?

Аноним, 18 октября 2019 19:17
Такое впечатление,что такие мамы не выходят из больниц Все и про всех знают.Неприятно даже читать такое.Врачи лечат наших детей и лечат не плохо.Не нравится доктор-Добро Пожаловать в платную.Или застраховать своего любимого дитятку по полису ДМС и ходить в хорошии клиники.НО все равно ведь идут туда,где им плохо

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Хотите похудеть? Занимайтесь спортом до завтрака
21:51 18-10-2019
Хотите похудеть? Занимайтесь спортом до завтрака
4 полезных свойства темного шоколада
21:43 18-10-2019
4 полезных свойства темного шоколада
Частое употребление алкоголя вызывает мерцательную аритмию
21:34 18-10-2019
Частое употребление алкоголя вызывает мерцательную аритмию
О мужском здоровье: Какие соки полезны для потенции
21:19 18-10-2019
О мужском здоровье: Какие соки полезны для потенции
«С подружкой-то лучше»: рассказ найденной мёртвой школьницы из Новосибирска опубликован в Сети 1
19:00 18-10-2019
«С подружкой-то лучше»: рассказ найденной мёртвой школьницы из Новосибирска опубликован в Сети
Бердск138 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска 2
18:45 18-10-2019
138 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска
Бердск"Без турникетов": проникли на оборонный НЗИВ в Искитиме школьники Бердска
18:30 18-10-2019
БердскРасплачиваться с экс-сотрудниками санатория начало руководство «Сосновки» в Бердске
18:15 18-10-2019
Расплачиваться с экс-сотрудниками санатория начало руководство «Сосновки» в Бердске
БердскПротив назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска 1
18:00 18-10-2019
Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска
Забетонировал ящик с телом задушенной модели и выбросил в пустыню убийца в Америке
17:45 18-10-2019
Забетонировал ящик с телом задушенной модели и выбросил в пустыню убийца в Америке