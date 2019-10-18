Против назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из Бердска

У Ирины Вяткиной много претензии к работе врача Зои Мироновной. Она заявила, что Мироновна была отстранена от работы в 2015 году. Руководство поликлиники не подтвердило данную информацию.

Бердчанка обратилась с просьбой предотвратить назначения Мироновой на должность заведующей детским отделением

Жительница Бердска Ирина Вяткина возмущена назначением на должность заведующей детским стационаром детского врача Зои Мироновой. Ирина Алексеевна обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» со словами негодования в адрес Зои Фёдоровны. У женщины есть много претензий к ее работе.

— Призываю вас проявить свою гражданскую позицию и не допустить назначение на должность заведующей детским отделением в детской больнице Бердска Миронову Зою Фёдоровну, которая отрицательно зарекомендовала пред многими материями Бердска, — обратилась Ирина Вяткина 17 октября.

Женщина сообщила о том, что в 2015 году Зоя Миронова была отстранена от работы детским врачом. Насколько верна эта информация обоснованы претензии Ирины Алексеевны «Курьер. Среда. Бердск» уточнил у главного врача Бердской центральной больницы Аллы Дробинской.

— Миронова временно назначена на должность исполняющей обязанности детским соматическим отделением. Вакансия заведующего остается свободной, — уточнила Алла Николаевна 18 октября.

Был ли отстранена от работы четыре года назад Зоя Миронова «Курьер. Среда. Бердск» уточнила заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко.

— Она не была отстранена. В 2015 году с поста заведующей Миронова ушла на длительный больничный. В течение года она находилась на лечении, — рассказала Ирина Александровна 18 октября.

После этого она работала врачом. Были ли недовольства матерей детей Бердска по поводу работы Зои Мироновой, Ирина Ткаченко не подтвердила эту информацию.

— Ко мне не поступали претензии от пациентов по поводу работы Мироновой, — уточнила Ирина Ткаченко.

Историю взаимоотношений и суть претензий Ирины Вяткиной к врачу Зое Мироновой, читайте в ближайшие дни.