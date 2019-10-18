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Задержали начальника полиции при получении взятки в 3,5 млн рублей в Москве

17:00 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Задержаны замначальника районного отдела МВД — начальник полиции, а также его заместитель. Их задержали при получении 3,5 млн рублей от гражданина. По версии следствия, это первый транш взятки размером 12 млн рублей.

Задержали начальника полиции при получении взятки в 3,5 млн рублей в Москве
В Москве задержали двух высокопоставленных полицейских

В Москве задержали двух высокопоставленных полицейских из районного отдела «Дорогомилово». Их заподозрили в коррупционных преступлениях, сообщил пресс-центр МВД. В их разработке участвовали сотрудники управления собственной безопасности МВД и УФСБ Москвы и Московской области.

Задержаны замначальника районного отдела МВД — начальник полиции, а также его заместитель — начальник уголовного розыска. Их имена в пресс-центре не назвали. Их задержали 17 октября при получении 3,5 млн рублей от гражданина. По версии следствия, это первый транш взятки размером 12 млн рублей.

Проверку в их отношении начали после поступления сигнала о том, что некоторые должностные лица УВД по Западному административному округу Москвы могут быть причастны к коррупции.

Материалы на задержанных передали следственным органам. Руководство ГУ МВД Москвы инициировало служебную проверку в отношении этих полицейских. Если их вина подтвердится, их уволят из полиции по отрицательным мотивам, а их руководителей накажут. Начальник отдела МВД по району Дорогомилово — полковник полиции Мераб Давитадзе.

Источник: Интерфакс

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